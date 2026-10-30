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कांग्रेस की सोशल मीडिया पोस्ट पर भड़की बीजेपी, महिलाओं के अपमान का लगाया आरोप, जानिए पूरा मामला

उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने की प्रेस वार्ता. ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड की राजनीति में एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी तकरार तेज कर दी है. कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से राष्ट्रीय सेविका समिति के पथ संचलन में शामिल महिलाओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के बाद राज्य की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज हो गई है.

बीजेपी ने इसे महिलाओं का अपमान बताते हुए कांग्रेस से सार्वजनिक माफी मांगने की बात कही है तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पोस्ट हटाने और जांच की बात कही है. दरअसल, ये विवाद उत्तराखंड कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा है, जिसमें पथ संचलन में शामिल महिलाओं की तुलना बंदरों से की गई थी. ये पोस्ट 29 अक्तूबर को की गई थी और विरोध के बाद हटा दी गई.