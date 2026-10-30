कांग्रेस की सोशल मीडिया पोस्ट पर भड़की बीजेपी, महिलाओं के अपमान का लगाया आरोप, जानिए पूरा मामला
ये विवाद उत्तराखंड कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा है, जिस पर अब बीजेपी हमलावर हो गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 30, 2026 at 6:48 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड की राजनीति में एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी तकरार तेज कर दी है. कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से राष्ट्रीय सेविका समिति के पथ संचलन में शामिल महिलाओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के बाद राज्य की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज हो गई है.
बीजेपी ने इसे महिलाओं का अपमान बताते हुए कांग्रेस से सार्वजनिक माफी मांगने की बात कही है तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पोस्ट हटाने और जांच की बात कही है. दरअसल, ये विवाद उत्तराखंड कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा है, जिसमें पथ संचलन में शामिल महिलाओं की तुलना बंदरों से की गई थी. ये पोस्ट 29 अक्तूबर को की गई थी और विरोध के बाद हटा दी गई.
बीजेपी के अनुसार 29 अक्तूबर को उत्तराखंड कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर दशहरे की पदयात्रा में शामिल महिलाओं को लेकर एक अपमानजनक टिप्पणी की गई थी, जिसमें उनकी तुलना बंदरों से की गई थी. विरोध और प्रतिक्रिया के बाद यह पोस्ट हटा दी गई.
बीजेपी का आरोप है कि पद यात्रा में पार्टी की कई महिला नेत्रियां भी शामिल थीं और ऐसी टिप्पणी से देवभूमि की मातृशक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंची है. इस मामले पर उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कांग्रेस के सोशल मीडिया पेज पर राष्ट्रीय स्वयंसेविका समिति के पथ संचलन में सम्मिलित महिलाओं की तुलना बंदरों से करने पर कड़ा प्रहार किया है.
दीप्ति रावत ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं का अपमान कर रही है. यह उसकी छोटी सोच का परिणाम है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आंदोलन से लेकर अब तक प्रदेश की महिलाओं ने संघर्ष किया है. वीरांगनाओं ने शौर्य दिखाया, मातृशक्ति ने लाठी खाई और अपमान सहा, और वंदना कटारिया जैसी खिलाड़ियों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है. राष्ट्रीय सेविका समिति के पथ संचलन पर की गई टिप्पणी के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए.
वही, कांग्रेस की वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह ने कहा कि मामला संज्ञान में आते ही प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के निर्देश पर संबंधित पोस्ट को तुरंत हटा दिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए पूछा कि महिला सम्मान की बात करने वाले बीजेपी नेताओं की आवाज अंकिता भंडारी मामला, हाथरस और मणिपुर जैसे मुद्दों पर क्यों खामोश रही? पार्टी का तर्क है कि बीजेपी एक सोशल मीडिया पोस्ट को राजनीतिक मुद्दा बनाकर वास्तविक महिला सुरक्षा के सवालों से ध्यान हटाना चाहती है.
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