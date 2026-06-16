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पेड़ पर लटका मिला बीजेपी नेता का शव, पुलिस मौत की जांच में जुटी, सांसद विजय बघेल के थे करीबी

दुर्ग : छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बीजेपी नेता और पूर्व उपसरपंच तारेंद्र बंछोर का शव मंदिर परिसर में पेड़ से लटका मिला. घटना उतई थाना क्षेत्र के सेलूद गांव की है. खास बात ये है कि जिस मंदिर के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और जिस पेड़ को उन्होंने लगाया था, उसी पेड़ पर उनका शव मिला.

ग्रामीणों ने देखा सबसे पहले शव

जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह ग्रामीणों ने बाजार चौक स्थित चारबांधा तालाब के पास मंदिर परिसर में एक व्यक्ति का शव फंदे से लटका देखा.पास जाकर पहचान करने पर मृतक की पहचान सेलूद निवासी तारेंद्र बंछोर के रूप में हुई. घटना की सूचना तत्काल उतई पुलिस को दी गई.सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. प्रारंभिक जांच में पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिससे मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है.

कुछ दिन पहले बिगड़ी थी तबीयत

परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार, कुछ दिन पहले तारेंद्र बंछोर की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उपचार के बाद उनकी स्थिति में सुधार हुआ और वे घर लौट आए थे.हालांकि उनकी मौत का उनकी स्वास्थ्य स्थिति से कोई संबंध है या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है.

जांच में जुटी पुलिस