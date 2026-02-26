ETV Bharat / state

सीपी सिंह के राहुल गांधी पर बयान से कांग्रेस आगबबूला, राजेश कच्छप ने दी ये चुनौती

BJP MLA सीपी सिंह के कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देशद्रोही कहे जाने पर झारखंड विधानसभा परिसर में राजनीतिक घमासान मच गया.

कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 26, 2026 at 3:12 PM IST

2 Min Read
रांचीः कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर झारखंड विधानसभा परिसर में आज गुरुवार को सियासी घमासान होता रहा. भाजपा विधायक सीपी सिंह ने राहुल गांधी पर जमकर हमला करते हुए उन्हें पारसी बताया. उन्होंने राहुल गांधी को देशद्रोही बताते हुए कहा कि बार-बार वह ऐसी हरकत करते हैं कि जिससे देश की प्रतिष्ठा धूमिल होता है.

सीपी सिंह ने राहुल गांधी को पारसी बताया

सीपी सिंह ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश के खिलाफ बोलते हैं. उनसे बड़ा राष्ट्रद्रोही कौन हो सकता है. सीपी सिंह ने राहुल गांधी को पारसी बताते हुए कहा कि पारसी का पोता पारसी ही होता है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कभी भारतीय नहीं हो सकते हैं और ना ही देश के लिए सोच सकते हैं.

सीपी सिंह और राजेश कच्छप का बयान (ETV Bharat)

कांग्रेस ने भाजपा को वार्ता के लिए दी खुली चुनौती

सीपी सिंह के बयान पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताते हुए भाजपा को वार्ता के लिए खुली चुनौती दी है. कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि इनके कोई भी नेता चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हों मीडिया के समक्ष बातचीत के लिए आएं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने तो वार्ता के लिए खुली चुनौती दी है आखिर वार्ता से बीजेपी क्यों भाग रही है. उन्होंने कहा कि केवल भोंपू की तरह नहीं करें बल्कि सकारात्मक वार्ता कर जनता के सामने आएं.

राजेश कच्छप ने भाजपा को दिया खुला चैलेंज

राजेश कच्छप ने कहा कि भाजपा सिर्फ दुष्प्रचार करने का काम करती है. उन्होंने भाजपा को खुली चुनौती देते हुए कहा कि राहुल गांधी से यदि वार्ता नहीं करना चाहते हैं तो हमसे वार्ता कर सकते हैं.

