हरियाणा में अब तीरंदाज तैयार करेंगे "कैप्टन", आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए अभिमन्यु सिंह सिंधु

हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी नेता कैप्टन अभिमन्यु सिंह सिंधु को हरियाणा आर्चरी एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है.

BJP leader Captain Abhimanyu Singh Sindhu has been appointed as the President of Haryana Archery Association
हरियाणा में अब तीरंदाज तैयार करेंगे कैप्टन अभिमन्यु सिंह सिंधु (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 13, 2025 at 10:30 PM IST

रोहतक : प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री एवं बीजेपी नेता कैप्टन अभिमन्यु सिंह सिंधु को हरियाणा आर्चरी एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है. शनिवार को एसोसिएशन के पदाधिकारियों के चुनाव यहां सागर विला होटल में हुए. आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उप प्रधान अमरेंद्र सिंह और हरियाणा ओलंपिक संघ के उप प्रधान राकेश सिंह पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहे.

आर्चरी एसोसिएशन का चुनाव : चुनाव के साथ ही एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया. उपाध्यक्ष पद पर राजीव जैन और पवन शर्मा निर्वाचित हुए. सचिव पद की जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास हुड्डा को सौंपी गई है. वहीं संयुक्त सचिव के रूप में स्वर्ण सिंह और अमित यादव को चुना गया. कोषाध्यक्ष पद पर सुभाष श्योराण को निर्वाचित किया गया. इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी सदस्यों के रूप में सुरेंद्र शर्मा, कपिल कुमार, मुनीत बेरवाल, दीपक अहलावत, संजय सुहाग को शामिल किया गया है. चुनाव परिणामों की घोषणा रिटर्निंग ऑफिसर अजय सिंह (डीडीए, रिटायर्ड) द्वारा की गई.

"छुपी प्रतिभा को सामने लाएंगे": कैप्टन अभिमन्यु सिंह सिंधु ने कहा कि हरियाणा में आर्चरी की मजबूत परंपरा रही है और यहां के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. नई कार्यकारिणी का लक्ष्य खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं, पारदर्शी चयन प्रक्रिया और समय पर प्रतियोगिताओं का आयोजन रहेगा. सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे.

अग्रणी आर्चरी राज्यों में शामिल हरियाणा : वहीं, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उप प्रधान अमरेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा देश के अग्रणी आर्चरी राज्यों में शामिल है. नई टीम को आधुनिक प्रशिक्षण तकनीक, कोचों के विकास और खिलाड़ियों के मानसिक और शारीरिक सशक्तिकरण पर ध्यान देना चाहिए. अमरेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया कि आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया हरियाणा को हर संभव तकनीकी और प्रशासनिक सहयोग प्रदान करेगा. हरियाणा ओलंपिक संघ के उप प्रधान राकेश सिंह ने भी चुनाव के सफल आयोजन पर बधाई देते हुए कहा कि पारदर्शी चुनाव से ही खेल संगठनों में विश्वास मजबूत होता है और खिलाड़ियों को सही दिशा मिलती है.

HARYANA ARCHERY ASSOCIATION

