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बीजेपी नेता को जिंदा जलाने का केस, मरने वालों की संख्या बढ़ी, आईजी ने दिए जांच के आदेश

आईजी सरगुजा रेंज, दीपक झा ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की.

BJP LEADER BURNED ALIVE CASE
आईजी सरगुजा रेंज, दीपक झा का बयान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 17, 2026 at 7:07 PM IST

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सूरजपुर: मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में बीजेपी नेता को जिंदा जलाने के केस में नया अपडेट सामने आया है. घटना में एक और शख्स की मौत इलाज के दौरान सरगुजा में हो गई है. आईजी सरगुजा रेंज, दीपक झा ने बताया कि इलाज के दौरान एक और शख्स ने आज दम तोड़ दिया. आईजी ने कहा कि गंभीर रुप से जख्मी लोगों को हायर सेंटर इलाज के लिए भेजा गया है. आईजी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की मदद करें. आईजी ने कहा कि हम भरोसा दिलाते हैं को जो भी लोग इस घटनाक्रम में शामिल होंगे उन्हे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी.

आईजी सरगुजा रेंज, दीपक झा का बयान

वारदात को लेकर आईजी ने कहा, ''इस मैटर में हम लोगों ने थाना सोनहत में अपराध दर्ज किया गया है. 4 को हिरासत में लेकर पूछताछ की जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है. बाकी 6 फरार लोगों की तलाश जारी है. हम जल्द ही फरार लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे. दोनों पक्षों के बीच आपसी विवाद था. आरोप है कि कल भी इन लोगों ने एक जगह मारपीट की है. दोनों पक्षों के बीच आपसी विवाद का भी पता करने की कोशिश की जा रही है. पूर्व में भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था. कल हुए घटनाक्रम में 1 शख्स की मौत मौके पर ही जलने से मौत हो गई थी. चार लोगों को उपचार के लिए रेफर किया गया था. इलाज के दौरान आज 2 शख्स की मौत हो गई है. बाकी जख्मी लोगों को हमने हायर सेंटर में इलाज के लिए भेजा है. हमारी लोगों से अपील है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें और कानूनी की मदद करें. आरोपियों को खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी इसका हम भरोसा दिलाते हैं.''

आईजी सरगुजा रेंज, दीपक झा का बयान (Etv Bharat)

घटना में आज एक और शख्स ने दम तोड़ दिया. मरने वालों का आंकड़ा अब बढ़कर 2 हो गया है. कल एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई थी. फरार आरोपियों की तलाश में लगातार पुलिस टीमें दबिश दे रही है: दीपक झा, आईजी सरगुजा रेंज

मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 2

आईजी दीपक झा ने बताया कि गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच की जा रही है. आईजी ने बताया कि अबतक कुल 9 नामजद आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है. आईजी दीपक झा ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल से एक आल्टो कार, रेत से भरा डंपर और बाइक जब्त किया है. इन सभी सामानों को जांच के दायरे में लिया गया है, ताकि घटना से जुड़े सभी तथ्यों का पता लगाया जा सके. गंभीर रुप से जख्मी 2 लोगों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है. आईजी ने बताया कि जख्मी लोगों को अंबिकापुर से रायपुर रेफर किया गया है ताकि उनको बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके.

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