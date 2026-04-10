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कानपुर में BJP नेता पर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप; पीड़िता की मां ने दर्ज कराई शिकायत

DCP सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत पर दुष्कर्म आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

कानपुर में BJP नेता पर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप.
कानपुर में BJP नेता पर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 7:39 AM IST

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Updated : April 10, 2026 at 8:36 AM IST

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कानपुर/मथुरा: नजीराबाद थानाक्षेत्र में एक महिला ने भाजपा नेता पर उनकी किशोरी के साथ दुष्कर्म करने और उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है.

वहीं मथुरा के सदर बाजार थाना क्षेत्र में IPL मैचों में सट्टेबाजी करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष का नाम भी शामिल है.

पहले जानें कानपुर की घटना: DCP सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत पर शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वर्तमान में पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा चुका है.

BNSS की धारा 180 व 183 के तहत उसके बयान दर्ज किए जा रहे हैं. पुलिस इस मामले में आधार कार्ड से छेड़छाड़ और होटल संचालक की संलिप्तता जैसे पहलुओं की भी गहनता से जांच कर रही है. जांच के दौरान जो तथ्य सामने आएंगे, वैसी कार्रवाई होगी.

DCP सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव. (Video Credit: ETV Bharat)

क्या लगे हैं आरोप: पुलिस को मिली तहरीर के मुताबिक, पीड़ित किशोरी की मां अपने पति से तलाक के बाद अकेले बच्चों का पालन-पोषण कर रही हैं. उन्होंने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि जवाहर नगर निवासी अनुभव पांडेय उर्फ कृष्णा पांडेय ने उनकी नाबालिग बेटी को प्रेमजाल में फंसाया.

आरोप है कि आरोपी कौशलपुरी मंडल में भाजपा का मीडिया प्रभारी है. पीड़िता की मां का आरोप है कि आरोपी ने फर्जी तरीके से कूटरचित दस्तावेजों का सहारा लेकर किशोरी के आधार कार्ड में उसकी उम्र बढ़वा दी.

होटल में दुष्कर्म का आरोप: आरोप है कि 3 अप्रैल 2026 को आरोपी अपने एक मित्र के साथ किशोरी को ओम पैलेस होटल में ले गया. वहां उसने दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो और फोटो बना लिए. इसके बाद वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार किशोरी का शोषण करने लगा.

पीड़िता ने की सुसाइड की कोशिश: इस काम में होटल संचालक ने भी आरोपी का साथ देते हुए पीड़िता को डराया-धमकाया. ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर जब पीड़िता ने आत्महत्या का प्रयास किया, तब परिजनों को इस पूरी घटना का पता चला.

पीड़िता की मां का आरोप है कि जब वह इसकी शिकायत करने आरोपी भाजपा नेता के घर पहुंचीं, तो वहां मौजूद लोगों ने उनके साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद पीड़िता की मां ने नाजीबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई.

IPL सट्टेबाजी में BJP नेता गिरफ्तार: मथुरा के सदर बाजार थाना क्षेत्र में औरंगाबाद इलाके में पुलिस को सूचना मिली कि लक्की सैनी के घर पर IPL मैचों की सट्टेबाजी की जा रही है. मौके पर पहुंची पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. इसमें भाजपा मंडल उपाध्यक्ष बांकेलाल शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है, जो IPL के मैचों में सट्टेबाजी करते थे.

पुलिस ने आदिल कुमार निवासी जाटव मोहल्ला, रिजवान निवासी जाटव मोहल्ला, किशोर कुमार निवासी औरंगाबाद, मुकेश कुमार निवासी औरंगाबाद, बॉबी निवासी जनपद फिरोजाबाद और बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष बांकेलाल शर्मा निवासी सदर सदर बाजार को गिरफ्तार किया गया है.

सीओ सिटी आशना चौधरी ने बताया 8 अप्रैल की रात को एसओजी को सूचना मिली कि IPL मैचों में सट्टेबाजी की जा रही है. एसओजी और सदर बाजार थाने की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मकान में छापा मारकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. मौके पर से 1.63 लाख रुपए नगद, 11 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और एक चेकबुक बरामद की गई है. पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

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Last Updated : April 10, 2026 at 8:36 AM IST

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