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'नॉमिनेटेड पोस्टों पर लंबे समय तक रहे मुख्यमंत्री, रिपीट नहीं डिफिट होगी सुक्खू सरकार'

पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा, सुक्खू सरकार ने पिछले चार वर्षों में केवल विफलताओं के कीर्तिमान स्थापित किए हैं.

BJP leader Bikram Thakur on Congress
भाजपा नेता बिक्रम ठाकुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 8:00 AM IST

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शिमला: अगले साल होने वाले हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में आरोप-प्रत्यारोप का दौर चरम पर है. पूर्व भाजपा सरकार के उद्योग मंत्री और भाजपा नेता बिक्रम ठाकुर ने मुख्यमंत्री की मशीन रिपीट वाले बयान पर तीखा निशाना साधा है. शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए बिक्रम ठाकुर ने प्रदेश सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला. इस दौरान उन्होंने सीएम सुक्खू पर तंज कसते हुए कहा कि, मुख्यमंत्री सभी पोस्टों पर लंबे समय तक तो रहे लेकिन नॉमिनेटेड रहे हैं. इस दौरान उन्होंने हर्षवर्धन चौहान के सिफारिश पर नौकरी देने वाले वायरस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है.

'चार साल में विफलताओं के कीर्तिमान'

पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश सरकार के चार वर्ष के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा, इस सरकार ने पिछले चार वर्षों में केवल विफलताओं के कीर्तिमान स्थापित किए हैं. सरकार केवल मंत्रिमंडल के गठन में ही नहीं, बल्कि हर मोर्चे पर असफल रही है और अब तक खुद को भी व्यवस्थित नहीं कर पाई है. केंद्र सरकार ने हिमाचल को हर स्तर पर सहयोग दिया. बल्क ड्रग पार्क के लिए एक हजार करोड़ रुपये दिए गए, लेकिन अब तक परियोजना विकसित नहीं हो सकी. इसके अलावा बिना किसी शर्त के दिए गए 100 करोड़ रुपये भी राज्य सरकार ने वापस कर दिए.

भाजपा नेता बिक्रम ठाकुर (ETV Bharat)

'रिपीट नहीं बल्कि डिफीट होगी कांग्रेस सरकार'

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मिशन रिपीट वाले बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता बिक्रम ठाकुर ने कहा, "वर्तमान कांग्रेस सरकार रिपीट नहीं बल्कि डिफीट होगी. मुख्यमंत्री लंबे समय तक नॉमिनेटेड पदों पर रहे हैं, जबकि विधानसभा में चुनाव जीतकर आना पड़ता है. पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस की स्थिति सबके सामने आ चुकी है."

'अवैध खनन से साझेदारी में जुड़े हैं मंत्री'

बिक्रम ठाकुर ने प्रदेश में अवैध खनन, कानून व्यवस्था और पेपर लीक मामले को लेकर भी सूबे की कांग्रेस सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि, प्रदेश के बड़े-बड़े लोग और सरकार के मंत्री साझेदारी में अवैध खनन से जुड़े हैं, ऐसे में अवैध खनन कैसे रुकेगा. प्रदेश में फिरौती की घटनाएं हो रही हैं और सरकार की मंशा ठीक नहीं है. ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाने की बात की जाती है, लेकिन कुल्लू में रेव पार्टियां हो रही हैं. हाईकोर्ट ने एक मामले में एसपी और एसडीएम को हटाने के निर्देश दिए, जबकि सरकार के वकील उन्हें बचाने के लिए अदालत में खड़े हुए. सीबीआई ने पेपर लीक मामले में तीन आईपीएस अधिकारियों को दोषी मानते हुए कड़ी सजा की सिफारिश की थी, लेकिन राज्य सरकार की मंशा के अभाव में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई.

कांग्रेस के आरोपों पर बरसे बिक्रम ठाकुर

राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले पर कांग्रेस के आरोपों पर बिक्रम ठाकुर ने कहा, आज कांग्रेस पूजा-पाठ की बात कर रही है, जबकि यही कांग्रेस राम मंदिर का विरोध करती रही है. कांग्रेस के बड़े-बड़े वकील राम मंदिर के खिलाफ अदालत में पेश हुए, कांग्रेस भगवान राम को काल्पनिक बताती रही और प्राण प्रतिष्ठा के दिन उसके सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे.

नौकरियों में हो रहा भ्रष्टाचार

वहीं, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के कथित वायरल बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बिक्रम ठाकुर ने कहा, यदि मंत्री स्वयं 600 से 700 लोगों को सिफारिश के आधार पर नौकरी दिलाने की बात कर रहे हैं तो इससे प्रदेश में बैकडोर एंट्री साबित होती है. नौकरियों में भ्रष्टाचार हो रहा है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.

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