ETV Bharat / state

बंगाल चुनाव के लिए झारखंड में सरगर्मी, बंगाली समुदाय से बीजेपी ने की ये अपील

हजारीबाग में बीजेपी नेता भारती घोष ने बंगाली समुदाय से मुलाकात की. इस दौरान इन्होंने लोगों से बंगाल में समर्थन जुटाने की अपील की.

BJP leader Bharti Ghosh
मीडिया से बात करती बीजेपी नेता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 12, 2026 at 6:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबाग: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं. भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष ने झारखंड के हजारीबाग में बंगाली समुदाय के लोगों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने समुदाय के सदस्यों से बंगाल में भाजपा को समर्थन जुटाने की अपील की और वहां परिवर्तन का दावा किया.

भारती घोष ने बंगाली समुदाय के लोगों से कहा कि वे बंगाल में रह रहे अपने परिजनों से संपर्क करें और उन्हें बताएं कि भाजपा किस तरह देश के विकास में जुटी हुई है. उन्होंने कहा, "बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है."

बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भारती घोष का बयान (ETV Bharat)

समुदाय के लोगों ने बताया कि उन्हें बंगाल जाने में डर लगता है क्योंकि वहां कानून-व्यवस्था ठीक नहीं है. इस पर भारती घोष ने आश्वासन दिया कि भाजपा की सरकार बनने के बाद कानून-व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी और राज्य का तेज विकास होगा. उन्होंने कहा कि सीपीएम के 34 साल और तृणमूल कांग्रेस के 11 साल अन्याय के लिए जाने जाते हैं. इस दौरान एक भी फैक्ट्री नहीं लगी और करोड़ों लोग बंगाल से पलायन कर गए. उन्होंने दावा किया कि 2 करोड़ 64 लाख बंगाली अपने जीवन-यापन के लिए घर से बाहर हैं. इन सभी को वापस लाना तभी संभव है जब भाजपा की सरकार बने.

भारती घोष ने हजारीबाग में रह रहे बंगाली समुदाय के लोगों से अपील की कि वे जहां भी हैं, वहीं से वर्तमान बंगाल सरकार में हो रहे अन्याय का विरोध करें. विभिन्न प्लेटफॉर्म का उपयोग करें ताकि बंगाल में परिवर्तन आए. उन्होंने कहा कि बंगाली समुदाय को समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार किस तरह देश का विकास कर रही है. डबल इंजन की सरकार बनने पर बंगाल का विकास होगा.

SIR पर तृणमूल पर निशाना

इस दौरान भारती घोष ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फर्जी और मृत वोटरों के सहारे चुनाव जीतना चाहती है, इसलिए SIR का विरोध कर रही है. पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय SIR हुआ है, लेकिन किसी राज्य ने ऐसा विरोध नहीं किया था. इसके पीछे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चाहत है कि फर्जी वोटरों के जरिए चुनाव जीतें.

ये भी पढ़ें:

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से निराश हूं, राष्ट्रपति का नहीं हुआ है पश्चिम बंगाल में अपमान: मंत्री इरफान अंसारी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने की जिला पर्यवेक्षकों की घोषणा,झारखंड के 21 नेता शामिल

TAGGED:

BENGAL ELECTION
बीजेपी नेता भारती घोष
हजारीबाग में बंगाली समुदाय
BENGALI COMMUNITY IN HAZARIBAG
BJP LEADER BHARTI GHOSH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.