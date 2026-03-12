ETV Bharat / state

बंगाल चुनाव के लिए झारखंड में सरगर्मी, बंगाली समुदाय से बीजेपी ने की ये अपील

हजारीबाग: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं. भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष ने झारखंड के हजारीबाग में बंगाली समुदाय के लोगों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने समुदाय के सदस्यों से बंगाल में भाजपा को समर्थन जुटाने की अपील की और वहां परिवर्तन का दावा किया.

भारती घोष ने बंगाली समुदाय के लोगों से कहा कि वे बंगाल में रह रहे अपने परिजनों से संपर्क करें और उन्हें बताएं कि भाजपा किस तरह देश के विकास में जुटी हुई है. उन्होंने कहा, "बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है."

बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भारती घोष का बयान (ETV Bharat)

समुदाय के लोगों ने बताया कि उन्हें बंगाल जाने में डर लगता है क्योंकि वहां कानून-व्यवस्था ठीक नहीं है. इस पर भारती घोष ने आश्वासन दिया कि भाजपा की सरकार बनने के बाद कानून-व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी और राज्य का तेज विकास होगा. उन्होंने कहा कि सीपीएम के 34 साल और तृणमूल कांग्रेस के 11 साल अन्याय के लिए जाने जाते हैं. इस दौरान एक भी फैक्ट्री नहीं लगी और करोड़ों लोग बंगाल से पलायन कर गए. उन्होंने दावा किया कि 2 करोड़ 64 लाख बंगाली अपने जीवन-यापन के लिए घर से बाहर हैं. इन सभी को वापस लाना तभी संभव है जब भाजपा की सरकार बने.

भारती घोष ने हजारीबाग में रह रहे बंगाली समुदाय के लोगों से अपील की कि वे जहां भी हैं, वहीं से वर्तमान बंगाल सरकार में हो रहे अन्याय का विरोध करें. विभिन्न प्लेटफॉर्म का उपयोग करें ताकि बंगाल में परिवर्तन आए. उन्होंने कहा कि बंगाली समुदाय को समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार किस तरह देश का विकास कर रही है. डबल इंजन की सरकार बनने पर बंगाल का विकास होगा.