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कांग्रेस बांग्लादेश और नेपाल की तरह भारत में भी सत्ता परिवर्तन करना चाहती है: बाबूलाल मरांडी

पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते बाबूलाल मरांडी ( Etv Bharat )

दुमका: भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर तीखा निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस वोट चोरी का नेरेटिव सेट करना चाहती है, देश में अराजकता का माहौल बनाना चाहती है, उससे यह स्पष्ट है कि कांग्रेस की मंशा नेपाल और बांग्लादेश की तरह भारत में भी सत्ता परिवर्तन करना है. बाबूलाल मरांडी ने भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा कार्यक्रम में भाग लेने के बाद दुमका परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बातें कही.

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