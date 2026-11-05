कांग्रेस बांग्लादेश और नेपाल की तरह भारत में भी सत्ता परिवर्तन करना चाहती है: बाबूलाल मरांडी
(Babulal Marandi in Dumka) दुमका में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस बांग्लादेश और नेपाल की तरह भारत में भी सत्ता परिवर्तन करना चाहती है.
Published : November 5, 2026 at 7:09 PM IST
दुमका: भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर तीखा निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस वोट चोरी का नेरेटिव सेट करना चाहती है, देश में अराजकता का माहौल बनाना चाहती है, उससे यह स्पष्ट है कि कांग्रेस की मंशा नेपाल और बांग्लादेश की तरह भारत में भी सत्ता परिवर्तन करना है. बाबूलाल मरांडी ने भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा कार्यक्रम में भाग लेने के बाद दुमका परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बातें कही.
बांग्लादेशियों को वोटर बनाना चाहती है इंडिया गठबंधन
बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य विपक्षी दलों पर आरोप लगाया. कहा जिस तरह इन दलों के द्वारा लगातार एसआईआर का विरोध किया जा रहा है, उससे यह स्पष्ट है कि ये बांग्लादेशियों को वोटर बनाना चाहते हैं. बाबूलाल ने कहा कि जिस तरह इन दलों के द्वारा पीएम मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त पर वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, उससे यह स्पष्ट है कि ये देश में अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं. जबकि जनता इन्हें नकार चुकी है.
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पहले इन दलों ने ईवीएम हैक का मुद्दा उठाया था, पर जब चुनाव आयोग ने उनसे कहा कि आकर ईवीएम की जांच कराये और अपनी बात साबित कीजिए तो वे पीछे हट गए. अब यह वोट चोरी का झूठा मुद्दा लेकर बैठे हैं. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उनकी पार्टी ने यह तय किया है कि विपक्षी दलों के इस मुद्दे के विरोध में पूरे देश में पदयात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, ताकि जनता को कांग्रेस और उनके सहयोगियों की सच्चाई बताई जा सके.
झारखंड राज्य में कानून व्यवस्था चरमराई: बाबूलाल मरांडी
बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें कमाने से फुर्सत नहीं है. आज पूरे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है. उन्होंने कहा कि जिस तरह सरायकेला में थाने में ही महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, उससे सा फ पता चलता है कि राज्य में मां-बहन सुरक्षित नहीं है. यह सरकार युवा, किसान, गरीब किसी के हित की नहीं सोचती है. अभी तक धान का समर्थन मूल्य तय नहीं किया गया है. अब जब किसान अपना धान बिचौलियों को औने पौने दाम में बेच देंगे तब सरकार धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू करेगी.
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