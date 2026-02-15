अमेठी में BJP नेता पर लाठी-डंडों से हमला; साथ बैठे दो साथी घायल, FIR दर्ज
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 15, 2026 at 9:32 AM IST
अमेठी : जिले में शनिवार को भाजपा नेता पर आधा दर्जन अराजक तत्वों ने हमला कर दिया. हमले में तीन लोग घायल हो गये. हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए. फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर दो नामजद एवं चार अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
मुंशीगंज थाना क्षेत्र के मुसाफिर खाना रोड निवासी रामशंकर जायसवाल ने शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि वह अपने घर पर अपने साथियों के साथ चाय पी रहे थे. अचानक तीन मोटर साइकिल पर पांच छह लोग मुंह में कपड़ा बांध कर आये. सभी लोग लाठी डंडे और हाकी से रामशंकर जायसवाल के ऊपर हमलावर हो गये, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं.
पीड़ित ने बताया कि कुछ माह पूर्व आरोपियों से उनका विवाद हुआ था. आरोप है कि वह विवाद की शिकायत लेकर थाने गये थे, वहां भी आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी थी. पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को रफा-दफा कर दिया था.
आरोप है कि आरोपियों ने साथ बैठे लोगों पर भी हमला कर दिया. जिसमें दो लोगों को गंभीर चोटें आई हैं. पुलिस ने रामशंकर जायसवाल की तहरीर पर देर शाम मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने इस मामले में दो नामजद और चार अज्ञात के खिलाफ मारपीट और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.
प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत त्रिपाठी ने बताया कि मामले में पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी.
