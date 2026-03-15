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बीजेपी नेता से मारपीट, दुर्ग रेलवे स्टेशन पार्किंग में हुआ विवाद, मासूम बच्ची को आई चोटें

पार्किंग शुल्क को लेकर हुआ विवाद पत्थरबाजी और मारपीट में बदल गया. जीआरपी ने शिकायत दर्ज की है.

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बीजेपी नेता से मारपीट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 15, 2026 at 11:05 AM IST

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दुर्ग: रेलवे स्टेशन पर बने पार्किंग में भाजपा नेता के साथ मारपीट का मामला सामने आया. घटना उस समय हुई जब पीड़ित बीजेपी नेता अपनी बेटी और दामाद को लेने रेलवे स्टेशन पहुंचे थे. पूरा विवाद पार्किंग शुल्क को लेकर शुरू हुआ, जो बाद में झगड़े और मारपीट में बदल गया. इस दौरान कार में बैठी मासूम बच्ची भी पत्थर लगने से घायल हो गई. गनीमत रही कि बड़ी घटना होने से पहले टल गई.

पार्किंग कर्मचारियों की गुंडागर्दी

पीड़ित के मुताबिक भिलाई निवासी भाजपा नेता और वृंदानगर शासकीय स्कूल के शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष शंभु प्रसाद कुशवाहा अपनी कार से दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंचे थे. वे जम्मूतवी एक्सप्रेस से जबलपुर से आने वाली अपनी बेटी और दामाद को लेने आए थे. ट्रेन आने के बाद वे दोनों को लेकर कार से घर लौटने के लिए निकल रहे थे. इसी दौरान स्टेशन के गेट के पास पार्किंग में मौजूद कर्मचारियों ने उनसे पार्किंग शुल्क मांगा. वहीं शंभु कुशवाहा ने कर्मचारियों से कहा कि वे पार्किंग में रुके नहीं थे, सिर्फ यात्री को लेने आए थे और तुरंत निकल रहे हैं, इसलिए शुल्क नहीं बनता. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और विवाद बढ़ गया.

बीजेपी नेता से मारपीट (ETV Bharat)

रेलवे पुलिस ने दर्ज की शिकायत

विवाद के बीच कुशवाहा अपनी कार आगे बढ़ाने लगे, तभी वहां मौजूद 4 से 5 लोगों में से किसी ने पीछे से कार पर पत्थर फेंक दिया. पत्थर लगने से कार का पिछला कांच टूट गया और कांच के टुकड़े लगने से कार में बैठी उनकी नातिन घायल हो गई, जिससे उसके नाक से खून बहने लगा. कुशवाहा ने बताया कि जब वे कार से नीचे उतरे तो वहां मौजूद लोगों ने गाली-गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान उनके दामाद के साथ भी धक्का-मुक्की की गई और एक व्यक्ति ने बेल्ट निकालकर मारने की कोशिश की. बाद में आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया. घटना के बाद कुशवाहा ने दुर्ग जीआरपी थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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