ETV Bharat / state

बीजेपी नेता से मारपीट, दुर्ग रेलवे स्टेशन पार्किंग में हुआ विवाद, मासूम बच्ची को आई चोटें

दुर्ग: रेलवे स्टेशन पर बने पार्किंग में भाजपा नेता के साथ मारपीट का मामला सामने आया. घटना उस समय हुई जब पीड़ित बीजेपी नेता अपनी बेटी और दामाद को लेने रेलवे स्टेशन पहुंचे थे. पूरा विवाद पार्किंग शुल्क को लेकर शुरू हुआ, जो बाद में झगड़े और मारपीट में बदल गया. इस दौरान कार में बैठी मासूम बच्ची भी पत्थर लगने से घायल हो गई. गनीमत रही कि बड़ी घटना होने से पहले टल गई.

पार्किंग कर्मचारियों की गुंडागर्दी

पीड़ित के मुताबिक भिलाई निवासी भाजपा नेता और वृंदानगर शासकीय स्कूल के शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष शंभु प्रसाद कुशवाहा अपनी कार से दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंचे थे. वे जम्मूतवी एक्सप्रेस से जबलपुर से आने वाली अपनी बेटी और दामाद को लेने आए थे. ट्रेन आने के बाद वे दोनों को लेकर कार से घर लौटने के लिए निकल रहे थे. इसी दौरान स्टेशन के गेट के पास पार्किंग में मौजूद कर्मचारियों ने उनसे पार्किंग शुल्क मांगा. वहीं शंभु कुशवाहा ने कर्मचारियों से कहा कि वे पार्किंग में रुके नहीं थे, सिर्फ यात्री को लेने आए थे और तुरंत निकल रहे हैं, इसलिए शुल्क नहीं बनता. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और विवाद बढ़ गया.