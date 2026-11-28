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अखिलेश यादव के घोषणा पत्र पर मंत्री असीम अरुण का तंज, बोले- घोषणा पत्र नहीं, ढकोसला

सपा के घोषणा पत्र पर असीम अरुण की प्रतिक्रिया ( Photo Credit; ETV Bharat )

कन्नौज: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी वादों का पिटारा खोला तो भाजपा और एनडीए के नेताओं ने उन पर सवालों की बौछार शुरू कर दी है.

समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण (Video Credit; ETV Bharat) उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण ने अखिलेश यादव के घोषणा पत्र को ढकोसला पत्र करार देते हुए उसकी तैयारी करने वालों की राजनीतिक समझ पर ही सवाल उठाए हैं. मंत्री असीम अरुण का कहना है कि घोषणा पत्र में जिन योजनाओं और वादों का जिक्र किया गया है, योगी सरकार उनमें से ज्यादातर काम पहले ही पूरा कर चुकी है. उन्होंने यहां तक कहा कि इस घोषणा पत्र को तैयार करने वाला व्यक्ति बेहद नौसिखिया है.