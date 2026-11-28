अखिलेश यादव के घोषणा पत्र पर मंत्री असीम अरुण का तंज, बोले- घोषणा पत्र नहीं, ढकोसला
कहा-इस घोषणा पत्र को तैयार करने वाला व्यक्ति बेहद नौसिखिया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 1:49 PM IST|
Updated : November 28, 2026 at 2:08 PM IST
कन्नौज: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी वादों का पिटारा खोला तो भाजपा और एनडीए के नेताओं ने उन पर सवालों की बौछार शुरू कर दी है.
उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण ने अखिलेश यादव के घोषणा पत्र को ढकोसला पत्र करार देते हुए उसकी तैयारी करने वालों की राजनीतिक समझ पर ही सवाल उठाए हैं. मंत्री असीम अरुण का कहना है कि घोषणा पत्र में जिन योजनाओं और वादों का जिक्र किया गया है, योगी सरकार उनमें से ज्यादातर काम पहले ही पूरा कर चुकी है. उन्होंने यहां तक कहा कि इस घोषणा पत्र को तैयार करने वाला व्यक्ति बेहद नौसिखिया है.
दरअसल, समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने 'पीडीए के प्रणपत्र' में रोजगार, किसानों की कर्जमाफी, महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी है. सपा ने पांच साल में 25 लाख सरकारी नौकरियां, बेरोजगार स्नातकों को पांच हजार रुपये मासिक भत्ता, किसानों की कर्जमाफी और महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये पेंशन देने जैसे बड़े वादे किए हैं. भाजपा की तरफ से इन वादों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं.
मंत्री ने अपने बयान में साफ कहा कि अखिलेश यादव को नए वादे करने के बजाय पहले अपनी सरकार के पुराने कार्यकाल का हिसाब देना चाहिए. संसद में पेश होने वाले डीलिमिटेशन बिल पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छी पहल है. बिल पास होने के बाद महिलाओं को राजनीति में आने का और मौका मिलेगा.
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