लोहरदगा में बोले अरुण सिंह, झामुमो और कांग्रेस के रिश्तों में आ चुकी है खटास!
बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने झामुमो और कांग्रेस को लेकर बयान दिया है.
Published : November 18, 2025 at 1:42 PM IST
लोहरदगा: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने जबर्दस्त जीत हासिल की है. इस जीत से बीजेपी नेता उत्साह से भरे नजर आ रहे हैं. बिहार चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक भी सीट नहीं मिलने पर बीजेपी लगातार निशाने पर ले रही है. इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद अरुण सिंह ने झामुमो पर तीखी प्रतिक्रिया दी है.
झामुमो की हुई बेइज्जती: अरुण सिंह
मीडिया से बातचीत के दौरान अरुण सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक भी सीट नहीं मिली है, उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा की काफी बेइज्जती हुई है. कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच एक खटास तो आ ही चुकी है और इसका परिणाम झारखंड में देखने को मिलेगा. अरुण सिंह ने कहा कि इस प्रकार की राजनीतिक स्थिति कोई ना कोई परिणाम लेकर आती है.
बीजेपी ने दिया पश्चिम बंगाल का नारा
बिहार विधानसभा चुनाव में मिली बंपर जीत के बाद अरुण सिंह ने अब पश्चिम बंगाल की बारी का भी नारा दिया है. इसके साथ ही अरुण सिंह ने बिहार की राजनीतिक स्थिरता, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के घर में कलह, चुनाव परिणाम और महागठबंधन के बीच रिश्तों की खटास पर खुलकर अपनी बात रखी.
धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर लोहदरगा,झारखंड में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह।#BhagwanBirsaMunda150 pic.twitter.com/cAXtZRIbcn— Arun Singh (@ArunSinghbjp) November 17, 2025
बिहार बीजेपी प्रवक्ता के पोस्ट से गरमाई सियासत
सांसद अरुण सिंह का बयान राजनीतिक महकमे में एक नई बहस को जन्म दे रहा है. झारखंड की राजनीतिक स्थिरता को लेकर बिहार बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक के सोशल मीडिया पर आए पोस्ट ने झारखंड की राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं और कयासों का बाजार गर्म कर दिया है. ऐसे में अरुण सिंह द्वारा दिए गए बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं. अरुण सिंह लोहरदगा में झारखंड बीजेपी द्वारा आयोजित जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे.
ये भी पढ़ें- बिहार भाजपा प्रवक्ता के एक पोस्ट से गरमाई झारखंड की राजनीति, कहा- अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे
बिहार भाजपा प्रवक्ता के पोस्ट से गरमाई झारखंड की राजनीति, कहा- अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे, झामुमो ने दिया जवाब
झारखंड में महागठबंधन के अंदर बढे़गी कटुता, बिहार में सुशासन का जनता ने दिया साथः अरुण सिंह