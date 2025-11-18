ETV Bharat / state

लोहरदगा में बोले अरुण सिंह, झामुमो और कांग्रेस के रिश्तों में आ चुकी है खटास!

बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने झामुमो और कांग्रेस को लेकर बयान दिया है.

Arun Singh gave statement on relation JMM and Congress
बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 18, 2025 at 1:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लोहरदगा: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने जबर्दस्त जीत हासिल की है. इस जीत से बीजेपी नेता उत्साह से भरे नजर आ रहे हैं. बिहार चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक भी सीट नहीं मिलने पर बीजेपी लगातार निशाने पर ले रही है. इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद अरुण सिंह ने झामुमो पर तीखी प्रतिक्रिया दी है.

झामुमो की हुई बेइज्जती: अरुण सिंह

मीडिया से बातचीत के दौरान अरुण सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक भी सीट नहीं मिली है, उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा की काफी बेइज्जती हुई है. कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच एक खटास तो आ ही चुकी है और इसका परिणाम झारखंड में देखने को मिलेगा. अरुण सिंह ने कहा कि इस प्रकार की राजनीतिक स्थिति कोई ना कोई परिणाम लेकर आती है.

झारखंड महागठबंधन पर बोले अरुण सिंह (Etv bharat)

बीजेपी ने दिया पश्चिम बंगाल का नारा

बिहार विधानसभा चुनाव में मिली बंपर जीत के बाद अरुण सिंह ने अब पश्चिम बंगाल की बारी का भी नारा दिया है. इसके साथ ही अरुण सिंह ने बिहार की राजनीतिक स्थिरता, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के घर में कलह, चुनाव परिणाम और महागठबंधन के बीच रिश्तों की खटास पर खुलकर अपनी बात रखी.

बिहार बीजेपी प्रवक्ता के पोस्ट से गरमाई सियासत

सांसद अरुण सिंह का बयान राजनीतिक महकमे में एक नई बहस को जन्म दे रहा है. झारखंड की राजनीतिक स्थिरता को लेकर बिहार बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक के सोशल मीडिया पर आए पोस्ट ने झारखंड की राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं और कयासों का बाजार गर्म कर दिया है. ऐसे में अरुण सिंह द्वारा दिए गए बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं. अरुण सिंह लोहरदगा में झारखंड बीजेपी द्वारा आयोजित जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे.

ये भी पढ़ें- बिहार भाजपा प्रवक्ता के एक पोस्ट से गरमाई झारखंड की राजनीति, कहा- अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे

बिहार भाजपा प्रवक्ता के पोस्ट से गरमाई झारखंड की राजनीति, कहा- अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे, झामुमो ने दिया जवाब

झारखंड में महागठबंधन के अंदर बढे़गी कटुता, बिहार में सुशासन का जनता ने दिया साथः अरुण सिंह

TAGGED:

बीजेपी नेता अरुण सिंह
महागठबंधन पर बीजेपी का बयान
महागठबंधन पर बोले अरुण सिंह
BJP STATEMENT ON JMM CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.