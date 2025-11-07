ETV Bharat / state

घाटशिला में भाजपा का चुनाव प्रचार, अर्जुन मुंडा ने कहा- झारखंड के विभूतियों को भूल चुकी है राज्य सरकार

घाटशिला उपचुनाव में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है.

BJP leader Arjun Munda campaigned for NDA candidate Babulal Soren in Ghatsila by election
बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 7, 2025 at 11:06 PM IST

घाटशिलाः पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने घाटशिला सीट के उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के पक्ष में प्रचार किया. इस दौरान उन्होंने राज्य की हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा. इसके साथ झामुमो और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया.

भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने कहा कि झारखंड गठन के 25 वर्ष होने को है लेकिन सरकार भगवान बिरसा मुंडा समेत अन्य विभूतियों को भूला चुकी है. उन्होंने कहा कि एक ओर जहां केंद्र सरकार महान विभूति बिरसा मुंडा के 150वें जयंती को देशभर में सालभर उत्साह के साथ मना रही है. वहीं, राज्य सरकार की ओर से अब तक जयंती समारोह को लेकर कुछ तय नहीं किया गया है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिरसा मुंडा समेत अन्य विभूतियों के सिद्धांत को भूला चुकी है. जल-जंगल व जमीन पर लगातार हमला हो रहा है. जनजातीय समाज अपनी जमीन बचाने के लिए कोर्ट के चककर लगा रही है. सरकार सीएनटी एक्ट की धज्जियां उड़ा रही है, पेसा कानून नहीं बनाया गया है. माइनर मिनरल जिसपर गांव-पंचायत का अधिकार होना चाहिए, उस पर सरकार कब्जा जमाए बैठी है. हाईकोर्ट को इस पर बयान देना पड़ा है.

सरकार के दमनात्मक रवैया के कारण झारखंड में माफिया हावी है. आम जनता त्रस्त है। झारखण्ड निर्माण के लिए जिन्होंने त्याग किया. अपने प्राणों कि आहुति दी, उनके सपने धाराशायी हो गए है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला है. व्यापारिक दृष्टिकोण से अधिकारियों का पदस्थापन हो रहा है.

पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने कहा कि उपचुनाव के माध्यम से घाटशिला के लोग राज्य सरकार को बताएगी कि किस तरह संसाधन का दुरूपयोग हो रहा है. झारखंड में रहने वाली जनता के मौलिक अधिकार खत्म हो रहे है. पूर्व सीएम ने घाटशिला की जनता से भाजपा प्रत्याशी को जीताने की अपील की.

इस चुनाव प्रचार कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी, प्रदेश के उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय, अभय सिंह, जिलाध्यक्ष चंडीचरण साव, लखन मार्डी, दिनेश साव, अशोक बड़ाईक, सत्या तिवारी उपस्थित समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए.

