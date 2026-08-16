जेपीएससी-जेएसएसी विवाद पर अर्जुन मुंडा का डबल संदेशः रघुवर दास को दिलाई संगठन की याद, सरकार से छात्रों का भरोसा बहाल करने की अपील
रांची में JPSC JSSC विवाद को लेकर बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने सरकार और छात्रों को नसीहत दी है.
Published : August 16, 2026 at 10:00 PM IST
रांचीः झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है. 20 अगस्त को छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास घेराव का ऐलान किया है.
वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रघुवर दास ने भी छात्रों की मांगें नहीं माने जाने पर धरने का ऐलान कर रखा है. इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने पूरे मामले पर सरकार और छात्रों को नसीहत दी है. साथ ही रघुवर दास का नाम लिए बगैर उन्हें संगठन के नियमों की अहमियत बताई है.
व्यक्ति नहीं संगठन लेता है फैसला- अर्जुन मुंडा
ईटीवी भारत से खास बातचीत में अर्जुन मुंडा से रघुवर दास के आंदोलन में उतरने के ऐलान को लेकर सवाल किया गया. इसपर उन्होंने कहा कि संगठन से जुड़ा व्यक्ति ऐसे मामलों में व्यक्तिगत तौर पर फैसला नहीं ले सकता. आंदोलन को किस तरीके से समर्थन देना है, यह संगठन तय करता है. उन्होंने कहा कि पार्टी में काम करने वाले नेता और कार्यकर्ता के लिए संगठन की नीति और दिशा-निर्देश महत्वपूर्ण होते हैं.
छात्रों से मुलाकात के दौरान क्या बोले थे रघुवर दास
दरअसल, 12 अगस्त को रघुवर दास JPSC-JSSC के आंदोलनकारी छात्रों से मिलने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे थे. उन्होंने सरकार को एक सप्ताह का समय देते हुए कहा था कि अगर छात्रों की जायज मांगें नहीं मानी गईं और मामले की CBI जांच के लिए सरकार तैयार नहीं हुई तो वह एक सप्ताह बाद बिरसा मुंडा समाधि स्थल के सामने धरने पर बैठेंगे. ऐसे में रघुवर दास के दिए सात दिनों की मियाद 19 अगस्त को पूरी हो रही है. अब सबकी नजर 20 अगस्त पर है कि वह अपने ऐलान के मुताबिक धरने पर बैठते हैं या नहीं.
अर्जुन मुंडा ने सरकार को भी दी नसीहत
अर्जुन मुंडा ने JPSC-JSSC की परीक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में घालमेल, माफिया और सिंडिकेट जैसी बातें सामने आ रही हैं. इससे युवाओं में आक्रोश है. उन्होंने सरकार से मामले को राजनीतिक नजरिए से नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दे के तौर पर देखने की अपील की. उन्होंने कहा कि भर्ती संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई जरूरी है. सरकार को पहल कर छात्रों का भरोसा बहाल करना चाहिए.
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