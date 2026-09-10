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Nikay Chunav 2026 : भाजपा नेता का बड़ा ऐलान, बोले- हम चुनाव नहीं जीते तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा

पूर्व विधायक ने कहा कि विधानसभा चुनाव का परिणाम अलग था, लेकिन निकाय चुनाव में परिस्थितियां अलग हैंं.

BJP Leader Narendra Nagar
भाजपा नेता नरेंद्र नागर (Source : Local Person)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 10, 2026 at 8:22 PM IST

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झालावाड़: राजस्थान में निकाय चुनाव का रण अब अंतिम दौर में पहुंच गया है. शुक्रवार को दूसरे चरण के मतदान के साथ ही कई दिग्गजों की राजनीतिक साख भी दांव पर लगी है. झालावाड़ जिले की नवगठित खानपुर नगरपालिका में होने वाला पहला निकाय चुनाव इस बार खासा चर्चा में है. यहां पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता नरेंद्र नागर ने चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई बनाते हुए सार्वजनिक मंच से बड़ा राजनीतिक ऐलान किया है.

भाजपा से विधायक रह चुके नरेंद्र नागर ने खुले मंच से नगर निकाय चुनाव नहीं जीतने पर राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया है. उनके इस बयान के बाद खानपुर का निकाय चुनाव स्थानीय मुकाबले से आगे बढ़कर राजनीतिक प्रतिष्ठा की परीक्षा बन गया है. नरेंद्र नागर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में संसदीय सचिव की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. अब खानपुर नगरपालिका का पहला चुनाव उनके लिए राजनीतिक पकड़ और जनसमर्थन की अग्नि परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है.

सार्वजनिक मंच से बड़ा राजनीतिक ऐलान, सुनिए... (Source : Local Person)

खानपुर नगरपालिका के 25 वार्डों में शुक्रवार को 13,398 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. चुनाव मैदान में करीब 68 प्रत्याशी हैं. अधिकांश वार्डों में भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला है. वर्तमान में झालावाड़ जिले से कांग्रेस के इकलौते विधायक सुरेश गुर्जर भी यहां कांग्रेस का बोर्ड स्थापित करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में कांग्रेस विधायक की प्रतिष्ठा भी यहां दांव पर लगी है. ऐसे में दोनों दलों के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है.

पढ़ें : Nikay Chunav 2026 : दूसरे चरण में 6 नगर निगम सहित 147 निकायों में कल होगा मतदान

नरेंद्र नागर ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने सभी वार्डों में जनसंपर्क और दौरा किया है. ऐसे में उन्हें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव का परिणाम अलग था, लेकिन निकाय चुनाव में परिस्थितियां अलग हैंं और भाजपा के पक्ष में मतदाता हैं. अंतिम फैसला मतदाताओं के हाथ में है. फिलहाल, शुक्रवार को होने वाला मतदान तय करेगा कि खानपुर की पहली नगरपालिका का राजनीतिक नेतृत्व किसके हाथों में जाएगा.

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