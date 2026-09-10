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Nikay Chunav 2026 : भाजपा नेता का बड़ा ऐलान, बोले- हम चुनाव नहीं जीते तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा

भाजपा नेता नरेंद्र नागर ( Source : Local Person )

झालावाड़: राजस्थान में निकाय चुनाव का रण अब अंतिम दौर में पहुंच गया है. शुक्रवार को दूसरे चरण के मतदान के साथ ही कई दिग्गजों की राजनीतिक साख भी दांव पर लगी है. झालावाड़ जिले की नवगठित खानपुर नगरपालिका में होने वाला पहला निकाय चुनाव इस बार खासा चर्चा में है. यहां पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता नरेंद्र नागर ने चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई बनाते हुए सार्वजनिक मंच से बड़ा राजनीतिक ऐलान किया है. भाजपा से विधायक रह चुके नरेंद्र नागर ने खुले मंच से नगर निकाय चुनाव नहीं जीतने पर राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया है. उनके इस बयान के बाद खानपुर का निकाय चुनाव स्थानीय मुकाबले से आगे बढ़कर राजनीतिक प्रतिष्ठा की परीक्षा बन गया है. नरेंद्र नागर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में संसदीय सचिव की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. अब खानपुर नगरपालिका का पहला चुनाव उनके लिए राजनीतिक पकड़ और जनसमर्थन की अग्नि परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है. सार्वजनिक मंच से बड़ा राजनीतिक ऐलान, सुनिए... (Source : Local Person)