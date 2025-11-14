भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री डॉ. रतनलाल जाट का पैतृक गांव में अंतिम संस्कार
भाजपा नेता दिवंगत डॉ रतनलाल जाट सहाड़ा से विधायक रहे. उन्होंने भीलवाड़ा के जिला प्रमुख का दायित्व भी संभाला.
Published : November 14, 2025 at 3:15 PM IST
भीलवाड़ा: भाजपा के दिग्गज जाट नेता और भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से जनप्रतिनिधि रहे पूर्व मंत्री डॉ. रतनलाल जाट का गुरुवार दोपहर जयपुर में निधन हो गया था. जाट का शुक्रवार को उनके पैतृक गांव राजसमंद जिले के रेलमगरा तहसील के पछमता में अंतिम संस्कार किया गया. इससे पहले भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल और जिला अध्यक्ष प्रशांत ने स्वर्गीय जाट की पार्थिव देह पर भाजपा का झंडा ओढ़ाकर पुष्पचक्र अर्पित किए.
डॉ. जाट का जन्म 12 दिसंबर, 1948 को हुआ था. वे 1990 से पहले उदयपुर की सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे. डॉ. जाट ने वर्ष 1990 में राजनीति की दहलीज पर कदम रखा. इससे पहले उनके पिता राजसमंद जिले की रेलमगरा पंचायत समिति से प्रधान रहे थे. वर्ष 1990 में डॉ. रतनलाल ने पहली बार सहाड़ा से चुनाव लड़ा था. उन्होंने प्रदेश के कद्दावर कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामपाल उपाध्याय को पराजित किया. इस दौरान डॉ. रतनलाल जाट को प्रदेश में भैरों सिंह शेखावत की सरकार में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया. वर्ष 1993 में पूर्व मंत्री रतनलाल जाट ने भाजपा ज्वाइन की, जिसके बाद भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया. उस दौरान डॉ. जाट मामूली अंतर से पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामपाल उपाध्याय से पराजित हो गए. इसके बाद जाट ने पंचायत राज चुनाव लड़ा और 1995 से 1998 तक भीलवाड़ा जिला प्रमुख के पद पर काबिज रहे.
वर्ष 1998 में डॉ. रतनलाल जाट चुनाव मैदान में आए और कांग्रेस के मांगीलाल शर्मा को पराजित कर पुन: विधानसभा पहुंचे. साथ ही वर्ष 2003 में डॉ. जाट का कांग्रेस के पूर्व विधायक स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी से मुकाबला हुआ. कैलाश त्रिवेदी वर्ष 2003 और वर्ष 2008 में विजयी रहे. इसके बाद जाट राजस्थान बीज निगम के अध्यक्ष भी रहे.
वर्ष 2013 में डॉ. रतनलाल जाट की जगह उनके छोटे भाई डॉ. बालू राम जाट को प्रत्याशी बनाया गया और वे विजयी हुए. लेकिन वर्ष 2018 में चुने गए पूर्व विधायक स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी के कोरोना के कारण निधन के बाद हुए उपचुनाव में भाजपा ने डॉ. रतनलाल जाट पर पुन: भरोसा जताते हुए सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया. लेकिन, सहानुभूति के चलते कांग्रेस पार्टी ने पूर्व विधायक स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री त्रिवेदी को प्रत्याशी बनाया और वह 40 हजार से अधिक मतों से विजयी हुईं. डॉ जाट के पुत्र कमलेश चौधरी ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार पछमता गांव में किया गया. इससे पहले उनकी पार्थिव देह को गंगापुर लाया गया, जहां भीलवाड़ा जिले के तमाम जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों ने पुष्प अर्पित किए.