भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री डॉ. रतनलाल जाट का पैतृक गांव में अंतिम संस्कार

डॉ जाट की पार्थिव देह पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते सांसद. ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: भाजपा के दिग्गज जाट नेता और भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से जनप्रतिनिधि रहे पूर्व मंत्री डॉ. रतनलाल जाट का गुरुवार दोपहर जयपुर में निधन हो गया था. जाट का शुक्रवार को उनके पैतृक गांव राजसमंद जिले के रेलमगरा तहसील के पछमता में अंतिम संस्कार किया गया. इससे पहले भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल और जिला अध्यक्ष प्रशांत ने स्वर्गीय जाट की पार्थिव देह पर भाजपा का झंडा ओढ़ाकर पुष्पचक्र अर्पित किए. डॉ. जाट का जन्म 12 दिसंबर, 1948 को हुआ था. वे 1990 से पहले उदयपुर की सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे. डॉ. जाट ने वर्ष 1990 में राजनीति की दहलीज पर कदम रखा. इससे पहले उनके पिता राजसमंद जिले की रेलमगरा पंचायत समिति से प्रधान रहे थे. वर्ष 1990 में डॉ. रतनलाल ने पहली बार सहाड़ा से चुनाव लड़ा था. उन्होंने प्रदेश के कद्दावर कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामपाल उपाध्याय को पराजित किया. इस दौरान डॉ. रतनलाल जाट को प्रदेश में भैरों सिंह शेखावत की सरकार में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया. वर्ष 1993 में पूर्व मंत्री रतनलाल जाट ने भाजपा ज्वाइन की, जिसके बाद भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया. उस दौरान डॉ. जाट मामूली अंतर से पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामपाल उपाध्याय से पराजित हो गए. इसके बाद जाट ने पंचायत राज चुनाव लड़ा और 1995 से 1998 तक भीलवाड़ा जिला प्रमुख के पद पर काबिज रहे. पढ़ें: पूर्व मंत्री डॉ. रतनलाल जाट का जयपुर में निधन, काफी दिनों से बीमार चल रहे थे