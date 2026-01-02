ETV Bharat / state

रुड़की: सड़क हादसे में वरिष्ठ बीजेपी नेता की मौत, अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार

बीजेपी ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित सैनी रुड़की से घर लौट रहे थे, रुड़की-धनौरी मार्ग पर हुआ हादसा

BJP LEADER AMIT SAINI DIED
अमित सैनी की अब यादें शेष (File Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 2, 2026 at 10:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में एक भीषण सड़क हादसा हो गया. इस सड़क हादसे में एक भाजपा नेता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. बताया गया है कि भाजपा नेता अमित सैनी अपनी कार से रुड़की से धनौरी की ओर जा रहे थे. जैसे ही वह रुड़की-धनौरी मार्ग पर दोनों सड़कों के बीच पहुंचे तो उनकी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. इस हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया.

सड़क हादसे में बीजेपी नेता की मौत: जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी गुरुवार की देर रात बीजेपी ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित सैनी अपनी कार से किसी काम से रुड़की आए थे. वहीं अमित सैनी रुड़की से अपना काम निपटा कर वापस अपने घर जा रहे थे. जैसे ही वह रुड़की-धनौरी मार्ग पर दो सड़कों बीच पहुंचे, तो उनकी कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई. टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार के परखच्चे उड़ गए.

बीजेपी ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित सैनी हुए हादसे का शिकार: इस हादसे में बीजेपी नेता अमित सैनी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं हादसा होने के बाद रास्ते से गुजर रहे राहगीरों ने तत्काल पुलिस को घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटना की जानकारी ली. इसके बाद पुलिस ने शव को कार से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल भिजवा दिया. इसी के साथ पुलिस ने अमित सैनी के परिजनों को हादसे की जानकारी दी. वहीं भाजपा नेता की मौत की खबर मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया.

पुलिस ने दी ये जानकारी: पिरान कलियर थाना प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र कुमार ने बताया कि-

हादसे की सूचना मिली थी. हादसे में अमित सैनी की मौत हुई है. दुर्घटना की जानकारी अमित सैनी के परिजनों को दे दी गई है. शव कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया गया है.
-रविंद्र कुमार, प्रभारी थाना निरीक्षक, पिरान कलियर, हरिद्वार-

ये भी पढ़ें: हरिद्वार में एक और भीषण हादसा, पिकअप ने कार को मारी टक्कर, व्यापारी की मौत, तीन लोग घायल

TAGGED:

AMIT SAINI DIED IN A ROAD ACCIDENT
ROORKEE ROAD ACCIDENT
बीजेपी नेता अमित सैनी की मौत
अमित सैनी सड़क हादसा
BJP LEADER AMIT SAINI DIED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.