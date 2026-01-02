ETV Bharat / state

रुड़की: सड़क हादसे में वरिष्ठ बीजेपी नेता की मौत, अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में एक भीषण सड़क हादसा हो गया. इस सड़क हादसे में एक भाजपा नेता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. बताया गया है कि भाजपा नेता अमित सैनी अपनी कार से रुड़की से धनौरी की ओर जा रहे थे. जैसे ही वह रुड़की-धनौरी मार्ग पर दोनों सड़कों के बीच पहुंचे तो उनकी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. इस हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया.

सड़क हादसे में बीजेपी नेता की मौत: जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी गुरुवार की देर रात बीजेपी ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित सैनी अपनी कार से किसी काम से रुड़की आए थे. वहीं अमित सैनी रुड़की से अपना काम निपटा कर वापस अपने घर जा रहे थे. जैसे ही वह रुड़की-धनौरी मार्ग पर दो सड़कों बीच पहुंचे, तो उनकी कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई. टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार के परखच्चे उड़ गए.

बीजेपी ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित सैनी हुए हादसे का शिकार: इस हादसे में बीजेपी नेता अमित सैनी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं हादसा होने के बाद रास्ते से गुजर रहे राहगीरों ने तत्काल पुलिस को घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटना की जानकारी ली. इसके बाद पुलिस ने शव को कार से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल भिजवा दिया. इसी के साथ पुलिस ने अमित सैनी के परिजनों को हादसे की जानकारी दी. वहीं भाजपा नेता की मौत की खबर मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया.