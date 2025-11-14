Bihar Election Results 2025

बिहार चुनाव नतीजे के रूझानों से झारखंड भाजपा उत्साहित, झामुमो को दे दी ये सलाह

बिहार विधानसभा चुनाव नतीजे के रूझानों से उत्साहित झारखंड भाजपा ने जेएमएम को नसीहत दी है.

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

November 14, 2025

रांचीः घाटशिला उपचुनाव नतीजे के रूझान से प्रदेश भाजपा को भले ही निराशा हाथ लगी है, लेकिन बिहार चुनाव परिणाम के रूझान से पार्टी फीलगुड में है.पार्टी का मानना है कि बिहार चुनाव परिणाम झारखंड की राजनीति को भी प्रभावित करेगा.

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक अमित मंडल कहते हैं कि बिहार में बहार है, एनडीए की सरकार है. उन्होंने कहा कि आज जनता ने साफ कर दिया कि एनडीए न केवल पूर्ण बहुमत की ओर जा रहा है, बल्कि अप्रत्याशित जीत की ओर जा रहा है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से जनता ने एनडीए के प्रति विश्वास जताया है वह कहीं ना कहीं आने वाले समय में झारखंड की राजनीति पर भी प्रभाव डालेगा.

बयान देते भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल. (वीडियो-ईटीवी भारत)

"झारखंड महागठबंधन में राजनीतिक भूचाल"

उन्होंने कहा कि महागठबंधन के अंदर जिस तरह से राजनीतिक भूचाल आया है इसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा. संथाल परगना में मंत्री संजय प्रसाद यादव और मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के बीच में जिस तरह से अनबन चल रही है उससे साफ स्पष्ट है कि महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है. उन्होंने कहा कि संजय प्रसाद यादव यदि अपने बेटे को बिहार में एक सीट दिला सकते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को दो सीट दिलाने में क्यों उदासीन हो गए. वहीं मंत्री सुदिव्य कुमार की लाख कोशिशें के बावजूद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को भीख में भी एक सीट भी नहीं दी गई.

"राजद-कांग्रेस ने किया जेएमएम के साथ भीतरघात"

उन्होंने कहा कि महागठबंधन के अंदर रहकर जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ राजद और कांग्रेस के द्वारा भीतरघात किया गया उससे महागठबंधन के अंदर आने वाले समय में खींचतान बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता है. इसके बावजूद झारखंड में राजद को महागठबंधन ढोएगा तो इससे दुखद और नहीं हो सकता है. उन्होंने कहा कि राजद और महागठबंधन द्वारा अपमानित किए जाने के बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा मंत्रिमंडल में राजद को ढोएगा तो यह दुखद बात है.

वहीं बात यदि कहलगांव की करें तो एक तरफ मंत्री दीपिका पांडेय सिंह लगी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ संजय प्रसाद यादव लगे हुए हैं. दोनों के बीच लगातार बयानबाजी चल रही है. यह सब बता रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है.

घाटशिला में सहानुभूति फैक्टर रहा हावी-अमित मंडल

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के पिछड़ने पर अमित मंडल ने कहा है कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वहां सहानुभूति फैक्टर रहा है. उन्होंने कहा कि संगठन ने चुनाव लड़ने का काम किया है. पार्टी के सभी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की. वहां बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है. इसके बावजूद वहां सहानुभूति फैक्टर के कारण हम पीछे रह गए. इसके बावजूद स्थानीय फैक्टर वहां रहा है, जो लोगों तक पहुंचाने में हम सफल रहे हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव में हार-जीत लगी रहती है. यह लड़ाई भले ही हम हारे हैं, मगर युद्ध अभी जारी है.

