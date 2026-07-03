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अमर कुमार बाउरी ने जमशेदपुर बंद का बताया सफल, झारखंड सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

रांची: पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने जमशेदपुर हत्याकांड के विरोध में आज किए गए बंद को सफल करार दिया. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए अमर बाउरी ने घटना की निंदा की और पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला.

हिमांशु सिंह की हत्या पर सवाल

अमर कुमार बाउरी ने कहा कि पुलिस वैन पर बैठे हिमांशु सिंह की हत्या पुलिस के सामने चौपड़ से मारकर की गई. इस घटना में एक बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हुआ है. उन्होंने कहा कि जमशेदपुर अब चौपरपुर बन गया है, जहां आए दिन चॉपर से हमला कर अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. अमर बाउरी ने कहा कि इस घटना से साफ जाहिर होता है कि अपराधियों के बीच पुलिस का खौफ खत्म हो गया है.

बीजेपी नेता अमर कुमार बाउरी का बयान (ETV Bharat)

सरकार पर आरोप, पुलिस को 'उगाही तंत्र' बताया

पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से यह सरकार सत्ता में आई है, राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. उन्होंने याद दिलाया कि सत्ता संभालते ही चाईबासा में सात व्यक्तियों की गला काटकर नृशंस हत्या कर दी गई थी.

अमर कुमार बाउरी का आरोप है कि सरकार पुलिस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है. उन्होंने दावा किया कि पुलिस को पैसा उगाही का तंत्र बना दिया गया है और पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर भी बोली लगाई जा रही है. ईमानदार पुलिसकर्मियों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, जिससे समाज में पुलिस की साख पूरी तरह गिर चुकी है.