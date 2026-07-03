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अमर कुमार बाउरी ने जमशेदपुर बंद का बताया सफल, झारखंड सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

बीजेपी नेता अमर कुमार बाउरी ने जमशेदपुर हत्याकांड के विरोध में बुलाए गए बंद को सफल बताया. उन्होंने सरकार पर कई आरोप लगाए.

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पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 3, 2026 at 6:56 PM IST

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रांची: पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने जमशेदपुर हत्याकांड के विरोध में आज किए गए बंद को सफल करार दिया. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए अमर बाउरी ने घटना की निंदा की और पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला.

हिमांशु सिंह की हत्या पर सवाल

अमर कुमार बाउरी ने कहा कि पुलिस वैन पर बैठे हिमांशु सिंह की हत्या पुलिस के सामने चौपड़ से मारकर की गई. इस घटना में एक बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हुआ है. उन्होंने कहा कि जमशेदपुर अब चौपरपुर बन गया है, जहां आए दिन चॉपर से हमला कर अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. अमर बाउरी ने कहा कि इस घटना से साफ जाहिर होता है कि अपराधियों के बीच पुलिस का खौफ खत्म हो गया है.

बीजेपी नेता अमर कुमार बाउरी का बयान (ETV Bharat)

सरकार पर आरोप, पुलिस को 'उगाही तंत्र' बताया

पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से यह सरकार सत्ता में आई है, राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. उन्होंने याद दिलाया कि सत्ता संभालते ही चाईबासा में सात व्यक्तियों की गला काटकर नृशंस हत्या कर दी गई थी.

अमर कुमार बाउरी का आरोप है कि सरकार पुलिस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है. उन्होंने दावा किया कि पुलिस को पैसा उगाही का तंत्र बना दिया गया है और पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर भी बोली लगाई जा रही है. ईमानदार पुलिसकर्मियों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, जिससे समाज में पुलिस की साख पूरी तरह गिर चुकी है.

'उड़ता झारखंड' बनता जा रहा राज्य

प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने राज्य में बढ़ते ड्रग्स और सूखे नशे के कारोबार पर गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि झारखंड अब धीरे-धीरे उड़ता पंजाब के तर्ज पर बदलता नजर आ रहा है. बाउरी ने आरोप लगाया कि सरकार राज्य के नौनिहालों को नशे में धकेल रही है और नशे का पैसा थाना के माध्यम से सरकार तक पहुंच रहा है.

सरकार को चेतावनी, BJP का आंदोलन का ऐलान

अमर कुमार बाउरी ने सरकार को आगाह किया कि इस मामले पर सस्ती राजनीति न करें और मीडिया व सोशल मीडिया के जरिए घटना को दबाने की कोशिश न करें. उन्होंने जमशेदपुर घटना में पुलिस कर्मियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए. उन्होने सरकार उन सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर पूरे राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करने की मांग की. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि सरकार ने ऐसा नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को सड़क से सदन तक लड़ेगी.

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