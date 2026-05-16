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बीजेपी नेता का झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर विवादित बयान, कांग्रेस को बताया एक धर्म विशेष की पार्टी

बोकारो: कांग्रेस का पूरा मुस्लिमीकरण हो चुका है. कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है कि मुझे मुसलमानों के दम पर ही राजनीति करनी है. यह बातें भाजपा के प्रदेश महामंत्री सह पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कही. साथ ही उन्होंने कांग्रेस विधायक सह स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर हमला करते हुए कहा कि वह सिर्फ "मियां मंत्री" बनकर रह गए हैं.

भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी ने कांग्रेस और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को लेकर बड़ा बयान दिया है. अमर बाउरी ने इरफान अंसारी को “मिया मंत्री” करार देते हुए कहा कि मंत्री के लिए पहले उनकी कौम है और वे अपनी कौम के अपराधी चरित्र के लोगों के पक्ष में उतरकर बयानबाजी करते हैं. उन्हें सही गलत से कोई लेना-देना नहीं है.

भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह “मियां पार्टी” बनकर रह गई है. इसका उदाहरण असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखने को मिला है. असम में कांग्रेस ने जितनी सीटें जीती हैं उसमें सिर्फ एक सीट छोड़कर बाकी सभी सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट ही जीता है और जो एक सीट आरक्षित था वह आरक्षित नहीं होता तो वह सीट भी मुसलमान ही जितता. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस मान चुकी है कि बिना मुसलमानों के वह राजनीति नहीं कर सकती.