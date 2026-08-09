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विधानसभा घेराव से डरी सरकार! BJP प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को 'नजरबंद' करने का अमर बाउरी ने लगाया आरोप

बीजेपी नेता अमर बाउरी ने प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को 'नजरबंद' करने का आरोप लगाया है.

ADITYA SAHU HOUSE ARREST
बीजोेपी नेताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 9, 2026 at 11:17 PM IST

3 Min Read
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रांची: झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षा सुधारों को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच 10 अगस्त को प्रस्तावित विधानसभा घेराव को लेकर सियासत तेज हो गई है. झारखंड भाजपा ने दावा किया है कि छात्रों के विधानसभा घेराव के आह्वान से राज्य सरकार डर गई है और इसी वजह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को उनके आवास पर 'नजरबंद' कर दिया गया है. भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने इसे सरकार की दमनात्मक कार्रवाई बताते हुए तीखा हमला बोला है.

'विपक्ष की आवाज' दबाने की कोशिश

अमर बाउरी ने कहा कि आदित्य साहू को 'नजरबंद' करना 'शर्मनाक' है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार डर और घबराहट में 'विपक्ष की आवाज' को दबाने की कोशिश कर रही है. पुलिस का पहरा बिठा देने से सरकार की मंशा कामयाब नहीं होगी और इस तरह की कार्रवाई से भाजपा डरने वाली नहीं है.

उन्होंने कहा कि छात्रों का आंदोलन किसी दबाव या पुलिसिया कार्रवाई से रुकने वाला नहीं है. सरकार चाहे जितनी कोशिश कर लें, 10 अगस्त को विधानसभा घेराव में बड़ी संख्या में छात्र शामिल होंगे. अमर बाउरी ने राज्य सरकार से छात्रों की मांगों को पूरा करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार को दमन की जगह बातचीत से समाधान का रास्ता निकालना चाहिए.

भाजपा छात्रों के साथ, मूकदर्शक नहीं बनेगी

अमर बाउरी ने कहा कि भाजपा राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी है और छात्रों के साथ हो रहे अन्याय को मूकदर्शक बनकर नहीं देख सकती. उन्होंने कहा कि पार्टी ने छात्रों की मांगों को नैतिक समर्थन खुलकर दिया है और उनकी न्याय की लड़ाई में भाजपा हर कदम पर उनके साथ खड़ी है. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले करीब 6 सालों से राज्य के छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. इसके कारण छात्रों के भीतर लगातार आक्रोश बढ़ रहा है. बाउरी ने कहा कि छात्रों के अंदर छह साल से आक्रोश का तूफान उमड़ रहा है और सरकार इसे जितना दबाएगी, उतना ही गुबार उठेगा.

सरकार छात्रों के आंदोलन को दबाने से बाज आए

बीजेपी नेता ने राज्य सरकार पर आंदोलन को दबाने और उसे दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी ऊर्जा गैरजरूरी गतिविधियों में खर्च करने के बजाय छात्रों की समस्याओं के समाधान में लगानी चाहिए.

अमर बाउरी ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों को बिना शर्त मानना चाहिए और आंदोलन को दबाने या डायवर्ट करने के प्रयास से बाज आना चाहिए.

जारी है राज्यभर से छात्रों के रांची पहुंचने का सिलसिला

JPSC-JSSC परीक्षा में सुधार और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर छात्र संगठनों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का आह्वान किया है. राज्यभर से छात्रों के रांची पहुंचने का सिलसिला जारी है. ऐसे में विधानसभा घेराव से ठीक पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को 'नजरबंद' किए जाने के दावे ने राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया है.

ये भी पढ़ें- छात्र प्रतिनिधियों से वार्ता के बीच मंत्रियों ने की देवेंद्र नाथ महतो से बात, अनशन समाप्त करने का किया आग्रह

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