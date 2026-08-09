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विधानसभा घेराव से डरी सरकार! BJP प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को 'नजरबंद' करने का अमर बाउरी ने लगाया आरोप

रांची: झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षा सुधारों को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच 10 अगस्त को प्रस्तावित विधानसभा घेराव को लेकर सियासत तेज हो गई है. झारखंड भाजपा ने दावा किया है कि छात्रों के विधानसभा घेराव के आह्वान से राज्य सरकार डर गई है और इसी वजह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को उनके आवास पर 'नजरबंद' कर दिया गया है. भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने इसे सरकार की दमनात्मक कार्रवाई बताते हुए तीखा हमला बोला है.

'विपक्ष की आवाज' दबाने की कोशिश

अमर बाउरी ने कहा कि आदित्य साहू को 'नजरबंद' करना 'शर्मनाक' है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार डर और घबराहट में 'विपक्ष की आवाज' को दबाने की कोशिश कर रही है. पुलिस का पहरा बिठा देने से सरकार की मंशा कामयाब नहीं होगी और इस तरह की कार्रवाई से भाजपा डरने वाली नहीं है.

उन्होंने कहा कि छात्रों का आंदोलन किसी दबाव या पुलिसिया कार्रवाई से रुकने वाला नहीं है. सरकार चाहे जितनी कोशिश कर लें, 10 अगस्त को विधानसभा घेराव में बड़ी संख्या में छात्र शामिल होंगे. अमर बाउरी ने राज्य सरकार से छात्रों की मांगों को पूरा करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार को दमन की जगह बातचीत से समाधान का रास्ता निकालना चाहिए.

भाजपा छात्रों के साथ, मूकदर्शक नहीं बनेगी

अमर बाउरी ने कहा कि भाजपा राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी है और छात्रों के साथ हो रहे अन्याय को मूकदर्शक बनकर नहीं देख सकती. उन्होंने कहा कि पार्टी ने छात्रों की मांगों को नैतिक समर्थन खुलकर दिया है और उनकी न्याय की लड़ाई में भाजपा हर कदम पर उनके साथ खड़ी है. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले करीब 6 सालों से राज्य के छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. इसके कारण छात्रों के भीतर लगातार आक्रोश बढ़ रहा है. बाउरी ने कहा कि छात्रों के अंदर छह साल से आक्रोश का तूफान उमड़ रहा है और सरकार इसे जितना दबाएगी, उतना ही गुबार उठेगा.