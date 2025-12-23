ETV Bharat / state

कोरबा में दिनदहाड़े बीजेपी नेता की हत्या से लोगों में गुस्सा, व्यापारियों का शहर बंद

3 से 4 की संख्या में हमलावर कार में सवार होकर आए थे. घटना को अंजाम देने के बाद वह सभी मौके पर से फरार हो गए, इस वारदात की सूचना मिलते ही एसपी खुद मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी है. पुलिस हमलावरों की तलाश में है. इधर दिनदहाड़े हुए इस तरह के नृशंस हत्याकांड से कटघोरा क्षेत्र में व्यापारियों में खासा आक्रोश है. सभी ने शहर बंद का ऐलान कर दिया है, चक्का जाम की भी तैयारी है.

कोरबा: मंगलवार की सुबह छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कोरबा के उपनगरीय क्षेत्र कटघोरा में बीजेपी नेता अक्षय गर्ग की हत्या कर दी गई. भाजपा नेता अक्षय गर्ग ठेकेदार और जनपद सदस्य भी थे. अक्षय की हत्या सुबह 9 से 10 बजे के बीच हुई है. जब वह गांव के में सड़क निर्माण के अपने साइट पर निर्माण कार्य का मुआयना करने गए थे. इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने चाकू और टांगी जैसे धारदार हथियार से उनके पूरे शरीर पर वार किया. इस पूरी वारदात को दिनदहाड़े मजदूरों के सामने ही अंजाम दिया गया है.

कटघोरा क्षेत्र के कारखाना मोहल्ला निवासी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता अक्षय गर्ग जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा के पूर्व उपाध्यक्ष थे. वर्तमान में भी वह जनपद सदस्य हैं और ठेकेदारी का कार्य भी करते आ रहे थे.

बीजेपी नेता अक्षय गर्ग की फोटो (ETV BHARAT)

इस हत्याकांड को पुरानी रंजिश और प्रतिस्पर्धा से जोड़कर देखा जा रहा है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वह सोमवार को करीब 9 से 10 बजे के बीच कटघोरा के समीप ग्राम केशलपुर में अपनी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत चल रहे सड़क निर्माण कार्य की साइट पर गए थे. इसी दौरान काले रंग की कार में सवार होकर पहुंचे हमलावरों ने उन पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

मजदूरों के सामने ही कर दिया हमला

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अक्षय गर्ग पर अज्ञात हमलावरों ने उस वक्त जानलेवा हमला किया. तब सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूर मौके पर ही मौजूद थे. हमलावरों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उन्हें हत्या करते हुए मजदूर देख रहे हैं. हमलावरों ने बेहद बेखौफ तरीके से अक्षय को मौत के घाट उतारा है. जानकारी है कि उनके सिर से लेकर पैर तक धारदार हथियार से कई बार वार किए गए हैं. जिससे अक्षय बुरी तरह से लहूलुहान हो गए. जिस नृशंसता से उनपर हमला किया गया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई.

कोरबा का अस्पताल (ETV BHARAT)

डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

इस हमले के बाद मौके पर मौजूद मजदूर नहीं अक्षय को अस्पताल पहुंचाया. जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की खबर फैलते ही बड़ी तादाद में भाजपा नेता और आसपास के लोग अस्पताल पहुंच गए. घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

कटघोरा निवासी अक्षय गर्ग जो की एक ठेकेदार हैं, मंगलवार की सुबह उनकी हत्या कर दी गई है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है. आरोपियों की तलाश की जा रही है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है- सिद्धार्थ तिवारी, एसपी, कोरबा

व्यापारियों ने किया बंद का ऐलान, पुलिसिंग पर सवाल

घटना के बाद पुलिस बल मौके पर मौजूद है. इस वारदात को लेकर परिजनों में गुस्सा है. घटना की गंभीरता को समझते हुए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं. पुलिस अज्ञात हमलावरों की तलाश में जुट गई है. हत्याकांड के विरोध में कटघोरा के व्यापारियों ने बंद का ऐलान किया है. पूरे शहर को बंद कर दिया गया है. लोग पुलिसिंग पर सवाल उठा रहे हैं.

इसके पहले भी कटघोरा से लगे पाली में कोल ट्रांसपोर्टर को 10 से 12 लोगों ने घेरकर मौत के घाट उतार था. उस हत्याकांड के बाद भी शहर को बंद किया गया था. एसपी सिद्धार्थ तिवारी के कार्यकाल में इस वर्ष यह दूसरा अवसर है, जब इस तरह के नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है. कोल ट्रांसपोर्टर हत्याकांड के सभी आरोपी पकड़ लिए गए हैं. जिन पर मुकदमा चल रहा है.