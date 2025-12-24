ETV Bharat / state

क्रिकेट टूर्नामेंट के पोस्टर पर फ़ोटो नहीं छपने से आरोपी मुस्ताक को लगा वर्चस्व हुआ समाप्त, प्रतिद्वंदी अक्षय की हिंसक तरीके से की हत्या

24 घंटे के भीतर पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया. कत्ल की गुत्थी सुलझाने वाली टीम का नाम सम्मान के लिए भेजा गया.

BJP LEADER MURDER CASE
पोस्टर में नहीं छपा फोटो तो ले ली जान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 24, 2025 at 8:03 PM IST

6 Min Read
कोरबा: भाजपा नेता और ठेकेदार अक्षय गर्ग(50 वर्ष) के जघन्य हत्याकांड का पुलिस ने बुधवार को खुलासा कर दिया. कटघोरा थाना क्षेत्र के गांव केशलपुर के समीप कटोरी नगोई में दिनदहाड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. घटना के लगभग 24 घंटे के भीतर पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया है. लेकिन इस हत्याकांड की जो वजह सामने आई है, उसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है. दरअसल, इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुस्ताक और मृतक अक्षय गर्ग के बीच आपस में राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता थी. लंबे समय से दोनों के बीच खींचतान और रंजिश बनी हुई थी. लेकिन गांव में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के पोस्टर में जब मुख्य आरोपी की तस्वीर नहीं छापी गई. तब इस वाकये ने उसे झकझोर कर रख दिया, उसे लगा कि क्षेत्र में वर्चस्व पूरी तरह से समाप्त हो गया है. बुरी तरह से आरोपी का ईगो हर्ट हुआ. आगबबूला होकर उसने अक्षय को दर्दनाक मौत देने की योजना बनाई.

बीजेपी नेता की हत्या में बड़ा खुलासा

एक नाबालिक सहित अपने दो अन्य साथियों के साथ मुस्ताक ने घटना को अंजाम देने के दिन से एक दिन पहले रात को घटनास्थल की रेकी की. फाइनल रिहर्सल किया. फिर सोमवार की सुबह अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए दिनदहाड़े अक्षय गर्ग के मजदूर और अन्य लोगों के सामने ही अक्षय गर्ग को कुल्हाड़ी और चाकू से ताबड़तोड़ वार करते हुए मौत के घाट उतार दिया. एक छोटे से कार्यक्रम में हुई अवहेलना ने आरोपी को इस कदर उकसा दिया कि उसने बेहद हिंसक और जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे दिया. हालांकि पुलिस ने इस मामले को 24 घंटे के भीतर सुलझा दिया है. हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और टांगिया के साथ चार पहिया वाहन को भी पुलिस ने जब्त किया है. घटना के बाद व्यापारियों में काफी आक्रोश था, बंद का आह्वान किया गया था. आरोपियों के पकड़े जाने के बाद लोगों ने भी राहत की सांस ली है.

पोस्टर में नहीं छपा फोटो तो ले ली जान (ETV Bharat)


पोस्टर में नहीं छपा फोटो तो कर दी हत्या

मृतक अक्षय गर्ग पूर्व जनपद उपाध्यक्ष रह चुके थे. वर्तमान में भी वो पोड़ी–उपरोड़ा के जनपद सदस्य थे. उनके करीबी रिश्तेदार बीजेपी जैसी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं. प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इसलिये क्षेत्र में अक्षय का वर्चस्व ठीक-ठाक था. जबकि घटना के मुख्य आरोपी मिर्जा मुस्ताक (उम्र 27 वर्ष) गांव मलदा का निवासी है, मुस्ताक और अक्षय के बीच काफी दिनों से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बनी हुई थी. मुस्ताक ने अक्षय के खिलाफ एक चुनाव भी लड़ा था, जिसमें वह हार गया था. अक्षय के पास सड़क निर्माण का एक ठेका था. जबकि मुस्ताक को ठेका नहीं मिल रहा था. मुश्ताक ने प्रगति पथ नाम की एक संस्था भी बनाई थी, जिसके माध्यम से वह गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण का आरोप लगाते हुए शिकायतें करता रहता था. लेकिन अक्षय इन बातों को कभी भी गंभीरता से नहीं ले रहे थे. इससे दोनों के बीच रंजिश बढ़ती चली गई. इन सबके बाद हाल फिलहाल में गांव में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट के पोस्टर से आरोपी मुस्ताक की तस्वीर गायब कर दी गई. तब वह अधिक ट्रिगर हुआ, ये फाइनल ट्रिगर प्वाइंट था. यही वो समय था, जब मुस्ताक ने अक्षय के मर्डर का प्लान बना लिया.

BJP LEADER MURDER CASE
पोस्टर में नहीं छपा फोटो तो ले ली जान (ETV Bharat)

इलाके में अपना वर्चस्व कम होने से आरोपी बौखला गया था. क्रिकेट टूर्नामेंट के पोस्टर में अपनी तस्वीर नहीं छपने से वो काफी नाराज भी था. कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए एएसपी के नेतृत्व में 26 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम को लगाया गया था. सभी ने अच्छा काम किया है. जिनका नाम रेंज मुख्यालय में ईनाम के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा: सिद्धार्थ तिवारी, एसपी, कोरबा

एक नाबालिग सहित चार आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

इस घटना को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड मिर्जा मुस्ताक अहमद ही था. इसके अलावा विश्वजीत ओग्रे(21 वर्ष) और गुलशन दास (26 वर्ष) हत्या की घटना को अंजाम देने में मुख्य सहयोगकर्ता थे. इन तीनों के अलावा एक नाबालिग आरोपी भी हत्याकांड में शामिल था. सभी को पुलिस में पकड़ लिया है. जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है. हत्याकांड को अंजाम देते समय सबसे पहले मुस्ताक ने ही अक्षय के पेट पर वार किया था. हथियार इकट्ठा करने का काम भी मुस्ताक ने ही किया था. जबकि विश्वजीत ने इस काम में प्रमुख सहयोगी के तौर पर मुस्ताक का साथ दिया. जिसने लोहे के टंगिया से अक्षय के सिर पर वार किया. जबकि गुलशन दास अक्षय गर्ग के आने जाने और लोकेशन की पूरी जानकारी रखता था. इसने ही रेकी की थी. एक नाबालिग की भी इस हत्याकांड में प्रमुख भूमिका है. इन चारों में सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अक्षय गर्ग की हत्या की है.

BJP LEADER MURDER CASE
पोस्टर में नहीं छपा फोटो तो ले ली जान (ETV Bharat)

मामले को सुलझाया, टीम का नाम ईनाम के लिए करेंगे प्रस्तावित

इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि ठेकेदार और जनप्रतिनिधि अक्षय गर्ग के हत्याकांड को पुलिस ने काफी कम समय में सुलझा लिया है. मुख्य आरोपी मुस्ताक के साथ ही दो अन्य आरोपी और एक नाबालिग को भी पकड़ लिया गया है. जिन पर विधिवत कार्रवाई की जा रही है. हत्या की मुख्य वजह राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा है. क्षेत्र में अपना वर्चस्व कम होने की वजह से आरोपी बौखला गया था. क्रिकेट टूर्नामेंट के पोस्टर में अपनी तस्वीर नहीं छपने पर वह अधिक ट्रिगर हुआ, यह फाइनल ट्रिगर पॉइन्ट था. इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए एएसपी के नेतृत्व में 26 अधिकारी, कर्मचारी की टीम को काम पर लगाया गया था. सभी ने अच्छा काम किया है. जिनका नाम रेंज मुख्यालय में ईनाम के लिए प्रस्ताव बनाकर अग्रेषित किया जाएगा.

