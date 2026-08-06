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कांग्रेस ने अग्रिपथ योजना को लेकर निकाली आक्रोश रैली, बीजेपी ने लगाया सैनिकों के अपमान का आरोप

उन्होंने कहा कि कांग्रेस यदि वास्तव में पूर्व सैनिकों के सम्मान की पक्षधर होती, तो कार्यक्रम के केंद्र में राजनीतिक नेताओं के बजाय पूर्व सैनिक होते. उन्होंने सवाल उठाया कि जिस कार्यक्रम का उद्देश्य सैनिकों की आवाज उठाना बताया गया, उसमें मंच पर प्राथमिकता कांग्रेस नेताओं को क्यों दी गई? कोठियाल ने कहा कि कांग्रेस सैनिकों के सम्मान की बात तो करती है, लेकिन उसका व्यवहार कुछ और ही कहानी बयान करता है.

पूर्व सैनिकों का नहीं किया सम्मान: उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रम पूर्व सैनिकों के मुद्दों को लेकर आयोजित किया गया था, लेकिन मंच पर कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों ने स्थान घेर रखा था. जबकि, कई पूर्व सैनिक पीछे खड़े दिखाई दिए. उनके अनुसार यह केवल मंच व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि उन सैनिकों के सम्मान से जुड़ा प्रश्न है. जिन्होंने देश की सेवा की है.

देहरादून: उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर के विरोध में निकाली गई आक्रोश रैली के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है. बीजेपी ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए पार्टी पर पूर्व सैनिकों के सम्मान के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है.

अग्निवीर भर्ती को लेकर कांग्रेस फैला रही भ्रम: बीजेपी नेता अजय कोठियाल ने कांग्रेस पर अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती को लेकर भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवाओं और पूर्व सैनिकों के बीच गलत संदेश देने का प्रयास कर रही है. जबकि, केंद्र सरकार इस योजना के माध्यम से युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करा रही है.

"अग्निपथ योजना केवल सेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई. बल्कि, युवाओं के भविष्य को भी ध्यान में रखकर तैयार की गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सैनिकों के कल्याण और देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है."- अजय कोठियाल, बीजेपी नेता

रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा भारत: कर्नल कोठियाल ने दावा किया कि पिछले कुछ सालों में सेना के आधुनिकीकरण, सीमाओं की सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. उन्होंने कहा कि भारत आज रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और हथियारों के निर्यात में भी नई पहचान बना रहा है.

उन्होंने राज्य सरकार की पहल का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया है. इसके साथ ही कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें निजी क्षेत्र, स्वरोजगार और अन्य रोजगार के अवसरों के लिए भी तैयार किया जा रहा है. जो बताता है कि सरकार अग्निवीरों के भविष्य को लेकर गंभीर और संवेदनशील है.

वन रैंक, वन पेंशन की मांग को बीजेपी सरकार ने किया पूरा: कर्नल कोठियाल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने लंबे समय से लंबित वन रैंक, वन पेंशन (ओआरओपी) की मांग को पूरा कर पूर्व सैनिकों का सम्मान बढ़ाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकारों ने सालों तक इस मांग को लंबित रखा और सैनिकों के हितों की अनदेखी की.

अग्निपथ योजना को जानिए (फोटो- ETV Bharat GFX)

पूर्व सैनिकों के सम्मान मामले में कांग्रेस न करें राजनीति: उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान सेना के आधुनिकीकरण और सैनिकों की सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिली. उन्होंने कांग्रेस से पूर्व सैनिकों के सम्मान के मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी.

कोठियाल ने कहा कि यदि पार्टी वास्तव में सैनिकों के प्रति संवेदनशील है, तो उसे अपने कार्यक्रम में हुई कथित उपेक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि सैनिकों के सम्मान का विषय राजनीतिक लाभ-हानि से ऊपर है और इसे केवल राजनीतिक मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.

बता दें कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले अग्निपथ योजना भी सूबे की राजनीति का एक प्रमुख मुद्दा बनने जा रही है. एक ओर कांग्रेस इस योजना को युवाओं और सैनिकों के हितों के खिलाफ बता रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी इसे सेना के आधुनिकीकरण और युवाओं के भविष्य से जोड़ते हुए उसके पक्ष में लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं. फिलहाल, दोनों दलों के बीच इस मुद्दे पर सियासी गरमाई हुई है.

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