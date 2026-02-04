ETV Bharat / state

बीजेपी नेता आदित्य जायसवाल की कांग्रेस में वापसी, जेएलकेएम नेता भी समर्थकों के साथ हुए शामिल

रांची: प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान भाजपा नेता आदित्य विक्रम जायसवाल, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जवाहरलाल यादव और वीरेंद्र विक्रम ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा. मौके पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और कांग्रेस विधायक दल नेता प्रदीप यादव मौजूद थे. आदित्य जायसवाल पहले कांग्रेस से ही जुड़े थे और विधानसभा चुनाव के समय वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे.

आदित्य जायसवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नीतियों एवं सिद्धांतों में आस्था व्यक्त करते हुए कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की. इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही वह पार्टी है जो आपसी प्रेम और भाईचारे को आगे बढ़ाते हुए जनसेवा को ही अपना लक्ष्य मानकर राजनीति करती है. उन्होंने कहा कि बीजेपी में जाने के बाद उन्हें इसका अहसास हो गया और अब वह कहीं नहीं जायेंगे.

बीजेपी नेता आदित्य जायसवाल की घर वापसी (ईटीवी भारत)

नीतियों पर कायम रहने वाली पार्टी है कांग्रेस: के राजू

इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा कि आदित्य जायसवाल के पुनर्वापसी से संगठन को मजबूती मिलेगी. कांग्रेस अपने नीतियों सिद्धांतों पर हमेशा से कायम रहने वाली पार्टी है. यही हमारी मजबूती की पहचान है. कांग्रेस के विचारों पर चलने वाले लोग हमेशा से समाज के सभी वर्गों के हितों की बात करते हैं. वहीं प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस देश में एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ी है, जो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लगातार संघर्षरत है. उन्होंने कहा कि इस संघर्ष में हमारा साथ देने वालों का हर वक्त स्वागत है.