बीजेपी नेता आदित्य जायसवाल की कांग्रेस में वापसी, जेएलकेएम नेता भी समर्थकों के साथ हुए शामिल

बीजेपी नेता आदित्य जायसवाल और जेएलकेएम नेता कांग्रेस में शामिल हुए.

JHARKHAND CONGRESS PROGRAM
बीजेपी छोड़ आदित्य जायसवाल फिर कांग्रेस में शामिल (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 4, 2026 at 8:22 PM IST

रांची: प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान भाजपा नेता आदित्य विक्रम जायसवाल, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जवाहरलाल यादव और वीरेंद्र विक्रम ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा. मौके पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और कांग्रेस विधायक दल नेता प्रदीप यादव मौजूद थे. आदित्य जायसवाल पहले कांग्रेस से ही जुड़े थे और विधानसभा चुनाव के समय वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे.

आदित्य जायसवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नीतियों एवं सिद्धांतों में आस्था व्यक्त करते हुए कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की. इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही वह पार्टी है जो आपसी प्रेम और भाईचारे को आगे बढ़ाते हुए जनसेवा को ही अपना लक्ष्य मानकर राजनीति करती है. उन्होंने कहा कि बीजेपी में जाने के बाद उन्हें इसका अहसास हो गया और अब वह कहीं नहीं जायेंगे.

बीजेपी नेता आदित्य जायसवाल की घर वापसी (ईटीवी भारत)

नीतियों पर कायम रहने वाली पार्टी है कांग्रेस: के राजू

इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा कि आदित्य जायसवाल के पुनर्वापसी से संगठन को मजबूती मिलेगी. कांग्रेस अपने नीतियों सिद्धांतों पर हमेशा से कायम रहने वाली पार्टी है. यही हमारी मजबूती की पहचान है. कांग्रेस के विचारों पर चलने वाले लोग हमेशा से समाज के सभी वर्गों के हितों की बात करते हैं. वहीं प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस देश में एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ी है, जो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लगातार संघर्षरत है. उन्होंने कहा कि इस संघर्ष में हमारा साथ देने वालों का हर वक्त स्वागत है.

समारोह में इन लोगों ने ली कांग्रेस की सदस्यता

मिलन समारोह में मुख्य रूप से हीरालाल कुमार, सुमन कुमार, अजय कुमार, रवि, सोनू नायक, संजय भगत, अमित तिर्की, रिया देवी, प्रिय, उमाशंकर तिवारी, नितून, नौषाद अहमद, विमल टोप्पो, पंकज केशरी, रमेश साहु, आर्यन, रोशन साहु, भीम साव, नित्यानंद दूबे, रूबी देवी, कंचन कुमारी, सुहेल देवी, रोहित, अंकित, खुशी आदि सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की.

JHARKHAND CONGRESS
RANCHI
मिलन समारोह कार्यक्रम
सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम
JHARKHAND CONGRESS PROGRAM

