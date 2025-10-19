ETV Bharat / state

आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले- राहुल गांधी नक्सलवाद, माओवाद और आतंकवाद से मुक्ति नहीं चाहते

सहारनपुर : भाजपा नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम रविवार को सहारनपुर पहुंचे. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की. वहीं, राहुल गांधी को नक्सलवाद माओवाद और आतंकवाद का हितैषी करार दिया.

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह देश से नक्सलवाद माओवाद और आतंकवाद समाप्त करना चाहती है. लेकिन जो विपक्ष है खास तौर से राहुल गांधी और उनकी टोली है. उन्हें बड़ा कष्ट है कि देश नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है. जल्दी ही वो समय आएगा जब भारत नक्सलवाद, माओवाद और आतंकवाद से मुक्त हो जाएगा.

उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा पीड़ा तो राहुल गांधी को पहुंच रही होगी कि ये देश नक्सलवाद से मुक्त क्यों हो रहा है. क्योंकि नक्सलवाद, माओवाद और आतंकवाद ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है. भारत का सौभाग्य है कि सरदार पटेल के बाद अमित शाह के जैसा गृहमंत्री मिला और नरेंद्र मोदी के जैसा महान प्रधानमंत्री मिला.



बिहार चुनाव को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि वहां की राजनीति विकास के ऊपर होगी. विकास की बात को ध्यान में रखते हुए वहां कि जनता वोट करेगी. मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में जो एनडीए का गठबंधन है वो जमीनी स्तर पर बहुत सशक्त है. एनडीए बहुत ताकतवर और पूरी शक्ति से बिहार चुनाव लड़ रहा है. जहां तक दूसरे गठबंधन है उसके मोटिव ही क्लियर नहीं हैं.