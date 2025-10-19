आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले- राहुल गांधी नक्सलवाद, माओवाद और आतंकवाद से मुक्ति नहीं चाहते
आचार्य प्रमोद कृष्णम रविवार को सहारनपुर पहुंचे, बिहार चुनाव पर कहा- एनडीए मजबूती से लड़ रहा चुनाव.
Published : October 19, 2025 at 5:26 PM IST
सहारनपुर : भाजपा नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम रविवार को सहारनपुर पहुंचे. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की. वहीं, राहुल गांधी को नक्सलवाद माओवाद और आतंकवाद का हितैषी करार दिया.
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह देश से नक्सलवाद माओवाद और आतंकवाद समाप्त करना चाहती है. लेकिन जो विपक्ष है खास तौर से राहुल गांधी और उनकी टोली है. उन्हें बड़ा कष्ट है कि देश नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है. जल्दी ही वो समय आएगा जब भारत नक्सलवाद, माओवाद और आतंकवाद से मुक्त हो जाएगा.
उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा पीड़ा तो राहुल गांधी को पहुंच रही होगी कि ये देश नक्सलवाद से मुक्त क्यों हो रहा है. क्योंकि नक्सलवाद, माओवाद और आतंकवाद ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है. भारत का सौभाग्य है कि सरदार पटेल के बाद अमित शाह के जैसा गृहमंत्री मिला और नरेंद्र मोदी के जैसा महान प्रधानमंत्री मिला.
बिहार चुनाव को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि वहां की राजनीति विकास के ऊपर होगी. विकास की बात को ध्यान में रखते हुए वहां कि जनता वोट करेगी. मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में जो एनडीए का गठबंधन है वो जमीनी स्तर पर बहुत सशक्त है. एनडीए बहुत ताकतवर और पूरी शक्ति से बिहार चुनाव लड़ रहा है. जहां तक दूसरे गठबंधन है उसके मोटिव ही क्लियर नहीं हैं.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित नहीं करना चाहती. कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को लेकर के अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहती है. बिहार में कांग्रेस जमीन तलाश करके सियासी रूप मकान बनाना चाहती है. कांग्रेस को बिहार से खत्म लालू यादव ने किया. ऐसे में कांग्रेस बदला लेना चाहती है. बिहार का रिजल्ट भी हरियाणा,महाराष्ट्र और गुजरात जैसे ही होंगे.
