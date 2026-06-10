जमीन विवाद में बीजेपी नेता पर दबंगई का आरोप, बुजुर्ग को धकेलकर दी धमकी, चार के खिलाफ मामला दर्ज
बालोद में जमीन विवाद को लेकर बीजेपी नेता पर दबंगई करने का आरोप लगा है.इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 10, 2026 at 4:15 PM IST
बालोद : बालोद में बीजेपी व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक पर दबंगई करने के आरोप लगे हैं. मामला एक जमीन के मामले से जुड़ा है. बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान जिला संयोजक गोविंद वाधवानी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया.इस दौरान वाधवानी ने वहां मौजूद एक बुजुर्ग आदिवासी होटल कर्मचारी पर न सिर्फ हाथ चलाया, बल्कि उसे बेरहमी से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया.
जांच अधिकारी के साथ भी हुई बदसलूकी
इतना ही नहीं इस घटना के बाद जब अधिकारी मौके पर जांच के लिए पहुंचे तो भी उनके साथ बदसलूकी की गई.इसका वीडियो भी वायरल हुआ.अब पूरे मामले में पुलिस ने 4 के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है. आपको बता दें जिस बुजुर्ग आदिवासी पर गोविंद वाधवानी ने हाथ चलाया वह एक होटल का कर्मचारी था. इसके बाद से होटल के मालिक होटल के कर्मचारियों सहित एक अन्य व्यक्ति ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई.
जमीन विवाद से जुड़े इस पूरे घटनाक्रम के बाद तीन व्यक्तियों द्वारा लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी. इसके बाद से पुलिस ने भी मामले में तत्परता दिखाई. चार लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है जांच की जा रही है और आगे इस मामले में कार्रवाई की जाएगी- विकास पाटले, नगर पुलिस अधीक्षक
सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो
मीडिया को मिले इस एक्सक्लूसिव वीडियो में बीजेपी नेता की दबंगई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है. इस जगह पर एक आदिवासी युवती भी है जिसके सामने ही अभद्र तरीके से गाली गलौज की जा रही है. आपको बता दें ये वहीं नेता है जिसने तत्कालीन डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के दौरान पुलिस उप निरीक्षक के गिरेबां पर हाथ डाला था. झड़प हुई थी जिसके बाद अपराध पंजीबद्ध हुआ पहले तो नेता जी थाने गए फिर पुलिस की खातिरदारी के बाद अस्पताल पहुंचे थे. अब फिर से पूर्व मंडल अध्यक्ष और वर्तमान व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक गोविंद वाधवानी की दबंगई का मामला सामने आया है. अब देखना यह होगा कि पुलिस द्वारा किस तरह की कार्रवाई पूरे मामले में की जाती है.
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