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जमीन विवाद में बीजेपी नेता पर दबंगई का आरोप, बुजुर्ग को धकेलकर दी धमकी, चार के खिलाफ मामला दर्ज

बालोद : बालोद में बीजेपी व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक पर दबंगई करने के आरोप लगे हैं. मामला एक जमीन के मामले से जुड़ा है. बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान जिला संयोजक गोविंद वाधवानी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया.इस दौरान वाधवानी ने वहां मौजूद एक बुजुर्ग आदिवासी होटल कर्मचारी पर न सिर्फ हाथ चलाया, बल्कि उसे बेरहमी से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया.





जांच अधिकारी के साथ भी हुई बदसलूकी

इतना ही नहीं इस घटना के बाद जब अधिकारी मौके पर जांच के लिए पहुंचे तो भी उनके साथ बदसलूकी की गई.इसका वीडियो भी वायरल हुआ.अब पूरे मामले में पुलिस ने 4 के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है. आपको बता दें जिस बुजुर्ग आदिवासी पर गोविंद वाधवानी ने हाथ चलाया वह एक होटल का कर्मचारी था. इसके बाद से होटल के मालिक होटल के कर्मचारियों सहित एक अन्य व्यक्ति ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई.