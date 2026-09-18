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बिहार में घर में घुसकर बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या

घर में बेड पर मिला भाजपा युवा जिला महामंत्री अभिजीत सिंह राजपूत का शव, चेहरे पर था तकिया. रिपोर्ट- राहुल कुमार

BJP Leader Abhijit Singh Murder
ताला तोड़कर घर में जाती पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 18, 2026 at 6:14 PM IST

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सहरसा : बिहार के सहरसा में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. सदर थाना क्षेत्र के गौतम नगर वार्ड 15 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री अभिजीत सिंह राजपूत उर्फ राजा (26) की उसके घर में हत्या कर दी गई.

सहरसा में युवक की हत्या

अभिजीत सिंह का शव कमरे में बेड पर मिला. चेहरे पर तकिया रखा हुआ था. मुख्य दरवाजा बाहर से बंद था. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू की. घटनास्थल पर कमरे में खून के छींटे, बिखरा सामान और इधर-उधर पड़ी चप्पलें मिलीं. मृतक का मोबाइल भी गायब है.

BJP Leader Abhijit Singh Murder
जब अभिजीत सिंह को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला महामंत्री बनाया गया था. (ETV Bharat)

FSL की टीम जांच में जुटी

पुलिस ने एफएसएल व फोरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. परिजनों के अनुसार अभिजीत के माथे के बाईं ओर गोली लगने के निशान मिले हैं. हालांकि मौत गोली लगने से हुई या तकिया दबाने से, इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच के बाद ही होगी.

''एक युवक का शव उसके घर से बरामद किया गया है. देखने से लग रहा है कि उसकी गोली मारकर हत्या की गई है. परसो रात में ये सभी एक दोस्त की पार्टी में गए थे. रात में 2 बजे तक खाना खाया. इसके बाद की जानकारी किसी के पास नहीं है. शव को देखने से लग रहा है कि रात 2 बजे के बाद हत्या हुई है. पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है.''- पंकज कुमार सिंह, सदर एसडीपीओ

BJP Leader Abhijit Singh Murder
जांच करने पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

मोबाइल था स्विच ऑफ, दोस्त पहुंचा तो खुला मामला

बताया जाता है कि सुबह अभिजीत का मोबाइल स्विच ऑफ मिलने के बाद एक दोस्त उसके घर पहुंचा. मुख्य दरवाजा बाहर से बंद था. खिड़की से अंदर देखने पर अभिजीत का शव बेड पर दिखा और उसके चेहरे पर तकिया रखा था. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

जानकारी मिलने के बाद मौके पर सदर एसडीपीओ पंकज कुमार सिंह, सदर थानाध्यक्ष अजय पासवान समेत पुलिस की टीम पहुंची. एफएसएल और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस हत्या के कारण और आरोपियों की पहचान के लिए दोस्तों, परिचितों, पुराने विवादों और हालिया गतिविधियों समेत सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है.

किसी परिचित ने ही घटना को अंजाम दिया- चाचा

मृतक के चाचा अवधेश सिंह ने आशंका जताई कि घटना में अभिजीत के परिचित या दोस्तों की भूमिका हो सकती है. उन्होंने बताया कि अभिजीत शुक्रवार को नई स्कॉर्पियो गाड़ी लेने की बात कह रहा था. उसके पास करीब 10 लाख रुपए थे. पुलिस इन बिंदुओं की भी जांच कर रही है.

BJP Leader Abhijit Singh Murder
अभिजीत के घर लोगों की जुटी भीड़ (ETV Bharat)

जमीन के पैसे लेकर गांव से लौटा था

मृतक के चचेरे भाई मासूम सिंह के अनुसार अभिजीत हाल में सुपौल के बरुबारी गांव गया था. वहां जमीन से जुड़े लोगों से पैसे लेने की बात बताई गई है. उसके साथ सहरसा का रहने वाला दोस्त आर्यन सिंह भी था. गुरुवार को आर्यन ने मासूम से अभिजीत से बात कराने को कहा था. बाद में उसने बताया कि अभिजीत बाथरूम में है और बाहर निकलकर फोन करेगा. शुक्रवार को हत्या की जानकारी मिलने पर मासूम ने आर्यन से बात की तो उसने खुद को दरभंगा में बताया.

हत्या, आर्म्स एक्ट और लूट समेत कई मामले दर्ज

पुलिस के अनुसार अभिजीत के खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट और लूट समेत कई मामले दर्ज थे. आर्म्स एक्ट के मामले में वह जेल भी गया था और मार्च में बाहर आया था. पुलिस उसके पुराने आपराधिक मामलों, हालिया गतिविधियों और संपर्क में रहे लोगों की जानकारी जुटा रही है. अभिजीत को 24 अगस्त 2026 को भाजयुमो के जिला महामंत्री पद पर नियुक्त किया गया था.

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