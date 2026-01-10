ETV Bharat / state

भाजपा ने शुरू किया VB-G RAM G जनजागरण अभियान, बैलगाड़ी और ट्रैक्टर रैली से होगा प्रचार

देहरादून: उत्तराखंड भाजपा मुख्यालय देहरादून में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में VB-G RAM G जनजागरण अभियान को लेकर भाजपा अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों ने विस्तृत जानकारी दी. बताया गया कि अलग-अलग सम्मेलनों, घर-घर संपर्क, किसान पदयात्रा, टैक्टर एवं बैलगाड़ी रैली आदि कार्यक्रमों से जन-जन तक पहुंचा जाएगा. अभियान के लिए प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार के नेतृत्व में समन्वय टोलियों का गठन भी किया गया है.

शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई. जिसका मार्गदर्शन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार ने किया. कार्यशाला बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी समेत कार्यक्रम से संबंधित टोली के सदस्यों ने भी भाग लिया. प्रदेश भर में जनजागरण अभियान के समन्वय की जिम्मेदारी प्रदेश स्तर पर महामंत्री कुंदन परिहार के नेतृत्व की जा रही है. इसके अलावा महेंद्र सिंह नेगी, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा भुवन विक्रम डबराल (दायित्वधारी), देशराज कर्णवाल (दायित्वधारी) और उमेश त्रिपाठी प्रदेश सह-संयोजक, सहकारिता प्रकोष्ठ को दी गई है.

भाजपा ने शुरू किया VB-G RAM G जनजागरण अभियान (VIDEO-ETV Bharat)

प्रदेश अध्यक्ष भट्ट महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन विधेयक 2025 (VB-G RAM G) संसद में पारित हुआ है. यह विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जो मनरेगा की जगह लेगा और ग्रामीण विकास को गति देगा साथ ही भ्रष्टाचार पर रोक लगाएगा. यह कानून आजीविका और परिसंपत्ति निर्माण के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा. ये नवाचार, प्रधानमंत्री की किसानों एवं श्रमिकों के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को साबित करता है. जिसका उद्देश्य है, ऐसे सुधारों से विकसित भारत 2047 के विजन से ग्रामीण भारत का व्यापक योगदान सुनिश्चित करना.