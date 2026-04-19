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'विपक्ष ने महिलाओं का किया चीरहरण..' महिला विरोधी बताकर बीजेपी ने किया कांग्रेस पर पोस्टर प्रहार

महिला विरोधी बताकर इंडिया गठबंधन के खिलाफ भाजपा ने मोर्चा खोल दिया और राजधानी पटना को पोस्टरों से पाट दिया. पढ़ें खबर-

पोस्टर के जरिए महागठबंधन पर हमला
पोस्टर के जरिए महागठबंधन पर हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 19, 2026 at 8:57 PM IST

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पटना : नरेंद्र मोदी की सरकार ने महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 संसद में संशोधन के लिए पेश किया. सरकार की ओर से बिल को पास करने के लिए संविधान संशोधन लाया गया था, लेकिन विपक्ष के असहयोगात्मक रूप के चलते प्रस्ताव गिर गया. विपक्ष के रुख के बाद एनडीए नेताओं ने महागठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया.

पोस्टर के जरिए महागठबंधन पर हमला : विपक्ष के असहयोगात्मक रवैया को लेकर एनडीए नेताओं में गुस्सा साफ दिखा. राजधानी पटना के सड़कों पर जगह-जगह पर महागठबंधन के खिलाफ पोस्टर लगाए गए कहीं महागठबंधन नेताओं को धोखेबाज बताया गया तो कहीं महिलाओं को जंजीरों में जकड़ने का दृश्य दर्शाया गया. कुछ पोस्ट में तो महिलाओं के चीरहरण का नजारा भी दिखा.

पोस्टर के जरिए महागठबंधन पर हमला
पोस्टर के जरिए महागठबंधन पर हमला (ETV Bharat)

33% आरक्षण का था प्रावधान : आपको बता दें कि यह बिल सितंबर 2023 में लाया गया था, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है. इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों में भी महिला आरक्षण शामिल है. यह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो गया और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन गया. सरकार ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया था.

विपक्ष ने टाइमिंग पर उठाए सवाल : हालांकि, इस कानून का प्रभाव तुरंत लागू नहीं होगा. इसके लिए पहले जनगणना और फिर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करनी थी, जिसके बाद ही महिलाओं को 33% आरक्षण का का रास्ता साफ हो जाता. विपक्षी दलों—जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल—ने इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए और वोटिंग के बाद दो तिहाई वोट न मिल पाने के कारण सरकार का प्रस्ताव गिर गया.

पोस्टर के जरिए महागठबंधन पर हमला
पोस्टर के जरिए महागठबंधन पर हमला (ETV Bharat)

महागठबंधन का महिला विरोधी चेहरा उजागर : इनकम टैक्स गोलंबर पर पोस्टर लगाने वाले शख्स और भाजपा नेता शैलेश महाजन ने कहा कि ''पूरे घटनाक्रम में महागठबंधन का महिला विरोधी चेहरा उजागर हुआ है. महागठबंधन नेताओं को सिर्फ परिवार की महिलाओं की चिंता है. बिहार की महिलाएं सब देख रही है कि किस तरीके से उनके अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है. समय आने पर इंडिया गठबंधन को बिहार की जनता सबक सिखाएगी.''

पोस्टर के जरिए महागठबंधन पर हमला
पोस्टर के जरिए महागठबंधन पर हमला (ETV Bharat)

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