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AI को चुनावों में 'हथियार' बनाएगी BJP, बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक के कार्यकर्ता होंगे प्रशिक्षित

राज्यों में चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का ब्लूप्रिंट तैयार है. कार्यकर्ताओं को एआई तकनीक से किया जाएगा लैस. पढ़ें पूरी खबर..

BJP AI training program
बीजेपी का एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 23, 2026 at 7:54 PM IST

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पटना: राजनीति पर भी डिजिटाइजेशन का गहरा प्रभाव है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने राजनीतिक दलों के सामने चुनौती पेश कर दी है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो धारी तलवार की तरह है. ऐसे में इसके इस्तेमाल के साथ इसके निगेटिव इफेक्ट से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है. कार्यकर्ताओं को एआई तकनीक से जोड़ने के लिए पार्टी ने खास रणनीति तैयार कर रखी है.

एआई को बनाया जाएगा हथियार: बीजेपी ने बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी की है. पार्टी का लक्ष्य है कि बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कार्यकर्ताओं को नई तकनीक से लैस किया जाए.

कार्यकर्ताओं के लिए बीजेपी का एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम (ETV Bharat)

ट्रेनिंग में पार्टी कार्यकर्ताओं को एआई टूल्स के जरिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस और मतदाताओं तक प्रभावी तरीके से पहुंच बनाने की तकनीक सिखाई जा रही है. पार्टी की नजर युवा कार्यकर्ताओं पर है. आईटी सेल से जुड़े कार्यकर्ताओं पर फोकस किया जा रहा है.

फेक न्यूज को लेकर किया जाएगा जागरूक: बिहार के अंदर कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जाएगा. प्रशिक्षण कार्यक्रम बूथ, मंडल, जिला और प्रदेश स्तर पर अलग-अलग सत्र में आयोजित किए जाएंगे. ट्रेनिंग के दौरान डिजिटल कैंपेन, फेक न्यूज की पहचान और कंटेंट क्रिएशन जैसे विषयों पर जोर दिया जाएगा. एआई के इस्तेमाल से पार्टी अपने प्रचार-प्रसार को और अधिक प्रभावी और मारक बनाने की तैयारी में है.

BJP AI training program
नितिन नबीन के साथ बीजेपी के नेता (ETV Bharat)

बूथ और मंडल स्तर के कार्यकर्ता होंगे प्रशिक्षित: भारतीय जनता पार्टी की ओर से तैयार कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तर पर 4 घंटे की ट्रेनिंग होगी, जिसमें 2 सत्र आयोजित किए जाएंगे. इसमें बूथ अध्यक्ष, बूथ समिति, बूथ प्रभारी और शक्ति केंद्र प्रमुख शामिल होंगे. इसके बाद मंडल स्तर पर 24 घंटे की ट्रेनिंग में 7 सत्र रखे गए हैं, जहां मंडल कार्यकारिणी, मोर्चा अध्यक्ष और जिला-प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे.

प्रदेश स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का होगा आयोजन: पार्टी जिला स्तर पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी. जिला स्तर पर 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा जिसमें कि 11 सत्र आयोजित होंगे. जिला पदाधिकारी, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर और नगर निकाय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा. प्रवक्ता पंकज सिंह ने बताया कि प्रदेश स्तर पर 3 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम तय किया गया है ट्रेनिंग में कुल मिलाकर 15 सत्र होंगे, जिसमें सांसद, प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चा के वरिष्ठ नेता भाग लेंगे.

"आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर पार्टी की चिंता है और प्रधानमंत्री भी एआई को लेकर चिंता व्यक्त कर चुके हैं. पार्टी के स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसे हर स्तर पर आयोजित किया जाएगा. कार्यकर्ताओं को यह बताया जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुष्प्रभाव से कैसे निपटा जाए और इसका प्रभावी इस्तेमाल कैसे किया जाए."- पंकज सिंह, प्रवक्ता, बिहार बीजेपी

क्या कहते हैं जानकार?: राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे का कहना है कि राजनीति पर भी तकनीक और डिजिटलाइजेशन का गहरा प्रभाव है. इस कड़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़ चुकी है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सकारात्मक उपयोग कैसे हो और इसके नकारात्मक उपयोग से कैसे बचा जाए, इसे लेकर बीजेपी की चिंता है. इस सिलसिले में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. इसका लाभ पांच राज्यों में होने वाले चुनाव में पार्टी लेना चाहेगी.

महिला विधायक की आपत्तिजनक तस्वीर हुई थी वायरल: पिछले दिनों सोशल मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक तस्वीर वायरल की गई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और बीजेपी की एक महिला विधायक की आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर हुई थी. हालांकि इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया और जांच के बाद गया के एक युवक को गिरफ्तार किया गया.

ये भी पढ़ें: निशांत कुमार और मैथिली ठाकुर की AI से बनी आपत्तिजनक फोटो वायरल, गया से आरोपी गिरफ्तार

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