झारखंड बीजेपी किसान मोर्चा ने जारी की पदाधिकारियों की सूची, जानिए किसे कहां मिली जगह?
झारखंड भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : November 12, 2026 at 12:20 AM IST
रांची: झारखंड में किसानों से जुड़ी समस्या और मुद्दों को लेकर भाजपा किसान मोर्चा ने सांगठनिक रुप से तैयारी शुरू कर दी है. इसके तहत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के निर्देशानुसार, झारखंड भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह के द्वारा मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की गई है.
नवगठित प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा में 22 नेताओं को जगह मिली है, जिसमें 8 उपाध्यक्ष, 2 प्रदेश महामंत्री, 8 प्रदेश मंत्री, एक प्रदेश कार्यालय मंत्री, एक प्रदेश सह कार्यालय मंत्री, एक प्रदेश कोषाध्यक्ष, एक प्रदेश सह कोषाध्यक्ष शामिल है.
जानिए किसे मिला क्या जिम्मेदारी
प्रदेश बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी की सूची में अजय मुंडा प्रदेश उपाध्यक्ष, राजेश कुशवाहा प्रदेश उपाध्यक्ष, इंद्रजीत कुमार प्रदेश उपाध्यक्ष, सुबोध राय प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रभात रंजन प्रदेश उपाध्यक्ष, विष्णु मंडल प्रदेश उपाध्यक्ष, सज्जन पंकज प्रदेश उपाध्यक्ष, मनोज तिवारी प्रदेश उपाध्यक्ष, विक्रांत उपाध्याय प्रदेश महामंत्री, डॉ. विनोद ठाकुर प्रदेश महामंत्री, उषा देवी प्रदेश मंत्री, राणा ऋषिकेश सिंह प्रदेश मंत्री, सुरेश महतो प्रदेश मंत्री, शुभम सिंह प्रदेश मंत्री, निशांत कुमार प्रदेश मंत्री, कुसुमाकर तिवारी प्रदेश मंत्री, सन्नी कुशवाहा प्रदेश मंत्री, तूफान महथा प्रदेश मंत्री, वृंद कुमार राम प्रदेश कार्यालय मंत्री, नीरज कुमार प्रदेश सह कार्यालय मंत्री, जितेंद्र जैन प्रदेश कोषाध्यक्ष और मूलचंद साव प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं.
किसान मोर्चा के कार्य समिति सदस्यों के नामों की भी जल्द घोषणा
प्रदेश पदाधिकारी की यह सूची भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने जारी की है. प्रदेश पदाधिकारी की सूची जारी होने के बाद किसान मोर्चा के कार्य समिति सदस्यों के नाम की भी जल्द ही घोषणा की जाएगी. इसके साथ ही पार्टी द्वारा नवगठित अन्य मोर्चा की भी नई टीम खड़ा करने की तैयारी की जा रही है, जिसकी भी घोषणा जल्द ही होगा इसके लिए विभिन्न मोर्चा के नव मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा नामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है.
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