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झारखंड बीजेपी किसान मोर्चा ने जारी की पदाधिकारियों की सूची, जानिए किसे कहां मिली जगह?

झारखंड बीजेपी ( ETV BHARAT )

रांची: झारखंड में किसानों से जुड़ी समस्या और मुद्दों को लेकर भाजपा किसान मोर्चा ने सांगठनिक रुप से तैयारी शुरू कर दी है. इसके तहत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के निर्देशानुसार, झारखंड भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह के द्वारा मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की गई है.

नवगठित प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा में 22 नेताओं को जगह मिली है, जिसमें 8 उपाध्यक्ष, 2 प्रदेश महामंत्री, 8 प्रदेश मंत्री, एक प्रदेश कार्यालय मंत्री, एक प्रदेश सह कार्यालय मंत्री, एक प्रदेश कोषाध्यक्ष, एक प्रदेश सह कोषाध्यक्ष शामिल है.