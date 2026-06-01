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राहुल गांधी अफजल गुरु की बरसी पर जाने, देश विरोधी भाषा बोलने का प्रशिक्षण देंगे : कैलाश चौधरी

अफजल गुरु की बरसी पर जाने का प्रशिक्षण : कैलाश चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को अफजल गुरु की बरसी पर जाने, पाकिस्तान की भाषा बोलने और सर्जिकल स्ट्राइक तथा एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने का प्रशिक्षण देंगे. राहुल गांधी की सोच और राजनीति से देश परिचित है. कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई खत्म करने के लिए आए हैं, लेकिन पार्टी में गुटबाजी इतनी गहरी है कि यह विवाद समाप्त होने वाला नहीं है.

जयपुर : कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर और राहुल गांधी के राजस्थान दौरे को लेकर भाजपा ने तीखा हमला बोला है. भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को क्या प्रशिक्षण देंगे, यह देश अच्छी तरह जानता है. चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को अफजल गुरु की बरसी पर जाने का प्रशिक्षण देंगे, पाकिस्तान और देश के विरोधी देशों की भाषा बोलने का प्रशिक्षण देंगे. सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने का प्रशिक्षण देंगे. कैलाश चौधरी ने सोमवार को भाजपा मुख्यालय पर प्रदेश किसान मौर्चे की बैठक ली.

कांग्रेस संगठन में एकजुटता का अभाव : उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की आपसी फूट ही पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी. कांग्रेस नेताओं के बीच आपसी मतभेद इतने गहरे हैं कि प्रशिक्षण शिविर से भी उन्हें दूर करना आसान नहीं होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस संगठन में एकजुटता का अभाव है और यही स्थिति भविष्य में पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनेगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने संगठन की अंदरूनी समस्याओं और नेताओं के बीच चल रहे विवादों को सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए. भाजपा नेता ने दावा किया कि कांग्रेस की आपसी फूट ही आने वाले समय में उसे और अधिक राजनीतिक नुकसान पहुंचाएगी.

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प्राकृतिक खेती से किसानों की लागत कम होगी : इस दौरान कैलाश चौधरी ने भाजपा किसान मोर्चा की गतिविधियों और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के अभियान की जानकारी भी दी. उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और आमजन को रसायन मुक्त एवं कीटनाशक मुक्त कृषि उत्पाद उपलब्ध कराना है. प्राकृतिक खेती से किसानों की लागत कम होगी और लोगों को स्वास्थ्यवर्धक खाद्य सामग्री मिलेगी. 12 जून को जयपुर में प्राकृतिक खेती पर एक बड़ी कार्यशाला आयोजित की जाएगी. इस कार्यशाला में गुजरात के राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधि और कृषि विशेषज्ञ भाग लेंगे.

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कार्यक्रम में प्रदेशभर से किसानों को आमंत्रित किया जाएगा और उन्हें प्राकृतिक खेती की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा. कैलाश चौधरी ने कहा कि कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षित किसानों को आगे 'ट्रेनर' के रूप में तैयार किया जाएगा, जो गांव-गांव जाकर अन्य किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करेंगे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है और भाजपा किसान मोर्चा इसी दिशा में काम कर रहा है.