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राष्ट्रीय महिला आयोग की नाराजगी पर झारखंड में सियासत तेज, सीता सोरेन ने राज्य सरकार पर बोला हमला

रांची/जामताड़ा: निशा भगत डेथ केस में झारखंड दौरे पर आई राष्ट्रीय महिला आयोग को राज्य सरकार द्वारा सहयोग नहीं किए जाने पर सियासत तेज हो गई है. बीजेपी ने राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष द्वारा व्यक्त नाराजगी को सही बताते हुए राज्य सरकार पर हमला बोला है.

पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने आरोप लगाया कि यह कितनी विंडबना है कि एक आदिवासी बेटी की प्रताड़ना से मौत हो जाती है और उसकी जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष झारखंड आती हैं, तो उन्हें कोई सहयोग सरकार द्वारा नहीं मिलता है. आयोग द्वारा बार बार पत्र लिखे जाने के बाबजूद ना तो डीसी-एसपी मिले और ना ही राज्य की डीजीपी, जो खुद एक महिला हैं ने भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई और ना ही अब तक हुई कार्रवाई से महिला आयोग को अवगत कराया.

बीजेपी प्रवक्ता का बयान (ETV BHARAT)

निशा भगत मामले में मुख्यमंत्री भी बने रहे असंवेदनशील: संदीप वर्मा

बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने निशा भगत मामले में मुख्यमंत्री द्वारा अब तक पीड़ित परिवार से बात नहीं किए जाने पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह असंवेदनशील का पराकाष्ठा है कि इतनी बड़ी घटना हुई और निशा भगत के माता पिता से सीएम बात करना भी उचित नहीं समझे.

उन्होंने कहा कि आदिवासी महिला उत्पीड़न के कई मामले सामने आ चुके हैं, चाहे पतरकी का मामला हो या संध्या टोप्पो का या फिर 2 दिन पहले एक बच्ची के साथ दुष्कर्म घटना हो. इस तरह की घटना हर दिन यहां होती है लेकिन प्रदेश की सरकार इतनी संवेदनहीन है कि इन्होंने आज तक महिला आयोग का गठन नहीं किया और ना ही मानवाधिकार आयोग का इसके बावजूद यदि केंद्र से कोई आता है, तो उसे यहां की सरकार सहयोग नहीं करती है.

सीता सोरेन का बयान (ETV BHARAT)

प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप

निशा भगत मामले में इतनी बड़ी घटना हुई और कैमरे के सामने जिस तरह से उन्होंने बातों को सार्वजनिक करते हुए प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगे, उसके बावजूद सरकार चुप बैठी रही. संवेदनहीनता का स्तर यह है कि जब इसकी जांच करने महिला आयोग की टीम पहुंचती है, तो ना तो मुख्यमंत्री ने समय दिया और ना ही डीजीपी ने समय दिया और एसपी-डीसी भी नहीं मिले. उन्होंने कहा कि यह लोग संवैधानिक संस्थाओं को हर दिन ठेंगा दिखाते हैं और इस तरह की घटना से इनको कोई लेना देना नहीं है.

सीता सोरेन ने राज्य सरकार पर साधा निशाना