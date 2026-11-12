राष्ट्रीय महिला आयोग की नाराजगी पर झारखंड में सियासत तेज, सीता सोरेन ने राज्य सरकार पर बोला हमला
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष की नाराजगी को बीजेपी ने सही ठहराते हुए राज्य सरकार पर हमला बोला है.
Published : November 12, 2026 at 3:35 PM IST
रांची/जामताड़ा: निशा भगत डेथ केस में झारखंड दौरे पर आई राष्ट्रीय महिला आयोग को राज्य सरकार द्वारा सहयोग नहीं किए जाने पर सियासत तेज हो गई है. बीजेपी ने राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष द्वारा व्यक्त नाराजगी को सही बताते हुए राज्य सरकार पर हमला बोला है.
बीजेपी ने उठाए सवाल
पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने आरोप लगाया कि यह कितनी विंडबना है कि एक आदिवासी बेटी की प्रताड़ना से मौत हो जाती है और उसकी जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष झारखंड आती हैं, तो उन्हें कोई सहयोग सरकार द्वारा नहीं मिलता है. आयोग द्वारा बार बार पत्र लिखे जाने के बाबजूद ना तो डीसी-एसपी मिले और ना ही राज्य की डीजीपी, जो खुद एक महिला हैं ने भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई और ना ही अब तक हुई कार्रवाई से महिला आयोग को अवगत कराया.
निशा भगत मामले में मुख्यमंत्री भी बने रहे असंवेदनशील: संदीप वर्मा
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने निशा भगत मामले में मुख्यमंत्री द्वारा अब तक पीड़ित परिवार से बात नहीं किए जाने पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह असंवेदनशील का पराकाष्ठा है कि इतनी बड़ी घटना हुई और निशा भगत के माता पिता से सीएम बात करना भी उचित नहीं समझे.
उन्होंने कहा कि आदिवासी महिला उत्पीड़न के कई मामले सामने आ चुके हैं, चाहे पतरकी का मामला हो या संध्या टोप्पो का या फिर 2 दिन पहले एक बच्ची के साथ दुष्कर्म घटना हो. इस तरह की घटना हर दिन यहां होती है लेकिन प्रदेश की सरकार इतनी संवेदनहीन है कि इन्होंने आज तक महिला आयोग का गठन नहीं किया और ना ही मानवाधिकार आयोग का इसके बावजूद यदि केंद्र से कोई आता है, तो उसे यहां की सरकार सहयोग नहीं करती है.
प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप
निशा भगत मामले में इतनी बड़ी घटना हुई और कैमरे के सामने जिस तरह से उन्होंने बातों को सार्वजनिक करते हुए प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगे, उसके बावजूद सरकार चुप बैठी रही. संवेदनहीनता का स्तर यह है कि जब इसकी जांच करने महिला आयोग की टीम पहुंचती है, तो ना तो मुख्यमंत्री ने समय दिया और ना ही डीजीपी ने समय दिया और एसपी-डीसी भी नहीं मिले. उन्होंने कहा कि यह लोग संवैधानिक संस्थाओं को हर दिन ठेंगा दिखाते हैं और इस तरह की घटना से इनको कोई लेना देना नहीं है.
धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती: जनजातीय गौरव, अस्मिता और अधिकारों के सम्मान का ऐतिहासिक अवसर। आज जामताड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय समाज से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों, उनके अधिकारों, सम्मान, संस्कृति और स्वाभिमान को लेकर अपनी बात रखी। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री @narendramodi जी ने भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और बलिदान को राष्ट्रीय पहचान एवं सम्मान दिलाने के लिए ऐतिहासिक पहल की है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया। प्रधानमंत्री जी स्वयं भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू पहुंचे और जनजातीय समाज के गौरव को नमन किया। रांची में भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर भव्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का निर्माण कराया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारे वीर जननायकों के संघर्ष और बलिदान को जान सकें। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाया। पीएम-जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से जनजातीय गांवों में आवास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यह भी महत्वपूर्ण है कि भगवान बिरसा मुंडा का सम्मान केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं, बल्कि पूरे जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास, संघर्ष और योगदान का सम्मान है। आज भी हमारे सामने कई महत्वपूर्ण विषय हैं— • जल, जंगल और जमीन पर जनजातीय समाज के अधिकारों की रक्षा। • पांचवीं अनुसूची और पेसा कानून का प्रभावी क्रियान्वयन। • आदिवासी भाषा, संस्कृति, परंपरा और धार्मिक पहचान का संरक्षण। • जनजातीय युवाओं के लिए शिक्षा एवं रोजगार के अवसर। • जनजातीय महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण। • जनजातीय क्षेत्रों में विकास की योजनाओं का धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन। हमारा संकल्प है कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के विचारों को जन-जन तक पहुंचाएं और उनके सपनों के अनुरूप एक ऐसा झारखंड बनाएं, जहां जनजातीय समाज को उसका अधिकार, सम्मान और विकास के समान अवसर प्राप्त हों। भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष हमारी प्रेरणा है, उनकी विरासत हमारा गौरव है और जनजातीय समाज का सम्मान हमारा संकल्प है। जोहार!! जय धरती आबा!! 🙏 @BJP4India @BJP4Jharkhand @NitinNabin @AmitShah @blsanthosh @gajendra4bjp @PawanSaiBJP @AdityaPdSahu @yourBabulal— Sita Soren (@SitaSorenMLA) November 12, 2026
सीता सोरेन ने राज्य सरकार पर साधा निशाना
जामताड़ा में भाजपा नेत्री सीता सोरेन गुरुवार को जामताड़ा पहुंची. भाजपा जिला कार्यालय में उन्होंने प्रेस वार्ता कर झारखंड सरकार पर निशाना साधा. सीता सोरेन ने झारखंड में आदिवासी समाज की बेटी की सुरक्षा देने की मांग की. इसके साथ ही बिरसा मुंडा जन्म दिवस भाजपा द्वारा ऐतिहासिक जनजाति गौरव दिवस भव्य रूप से मनाए जाने की जानकारी साझा की.
भाजपा मनाएंगी ऐतिहासिक जनजातीय गौरव दिवस
पूर्व विधायक सीता सोरेन ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए पुलिसिंग सिस्टम पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार में कोयला, बालू और जमीन की लूट मची है. बीजेपी नेत्री ने कहा कि जिस तरह से थाने में महिलाएं आवेदन लेकर जाती हैं, तो पुलिस द्वारा उनकी 'आबरू' लूट ली जाती है और आवेदन देने पर भी कार्रवाई नहीं होती है. सीता सोरेन ने पुलिस पर वसूली करने का आरोप लगाया है.
आदिवासी समाज की बेटी को मिलनी चाहिए सुरक्षा: सीता सोरेन
सीता सोरेन ने निशा भगत डेथ मामले में चर्चा करते हुए जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की. साथ ही आदिवासी समाज की बेटी को सुरक्षा देने के लिए मांग उठाई. उन्होंने आगे कहा कि झारखंड में आदिवासी समाज के हित के लिए आगे आने वाली आदिवासी महिला को सुरक्षा मिलनी चाहिए.
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