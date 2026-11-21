'सुप्रीम कोर्ट से कर्मचारियों को राहत मिली तो सरकार ले आई नया बिल', जयराम बोले- कर्मचारियों के साथ हो रहा अन्याय
विधेयक का विरोध करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को कन्फ्यूज कर रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 10:09 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की पदोन्नति और वरिष्ठता से जुड़े नए विधेयक को लेकर सियासत तेज हो गई है. विधानसभा में भाजपा के विरोध के बावजूद सरकार ने इस विधेयक को पारित करवा दिया. इसके बाद विपक्ष ने सुक्खू सरकार पर कर्मचारियों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि सरकार खुद को कर्मचारी हितैषी बताती है, लेकिन इस विधेयक से उसकी असलियत सामने आ गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कर्मचारियों को उनका हक देने के बजाय नए प्रावधानों के जरिए उन्हें उलझा रही है और केवल अपना कार्यकाल पूरा करने की कोशिश कर रही है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार लाई नया विधेयक
दरअसल, यह विधेयक अनुबंध सेवाकाल को वरिष्ठता और पदोन्नति के लाभ से जोड़ने से संबंधित है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में विधेयक पेश करते हुए बताया कि वरिष्ठता से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण सरकार को नए प्रावधान करने पड़े हैं. मुख्यमंत्री के अनुसार, वर्ष 2003 से अनुबंध सेवाकाल की अवधि में बदलाव होता रहा है. पहले यह अवधि आठ साल थी, जो धीरे-धीरे घटकर दो साल तक पहुंच गई. ऐसे में अनुबंध सेवाकाल को वरिष्ठता में जोड़ने से पहले नियमित हो चुके कर्मचारियों की वरिष्ठता प्रभावित हो सकती थी. सरकार ने इसी स्थिति को रोकने के लिए विधेयक में नए प्रावधान किए हैं.
जयराम बोले- कर्मचारियों को कन्फ्यूज कर रही सरकार
विधेयक का विरोध करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को कन्फ्यूज कर रही है. उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी अपने हक के लिए पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गए और वहां से उनके पक्ष में फैसला आया, अब सरकार कह रही है कि लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो अदालत जाएंगे. उन्होंने सवाल उठाया कि प्रदेश के कितने कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा पाएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार को सभी पात्र कर्मचारियों को उनका हक देना चाहिए, न कि उन्हें कानूनी लड़ाई में उलझाना चाहिए.
प्रमोशन के लिए अनुभव की शर्त जोड़ने पर भी सवाल
जयराम ने पदोन्नति के लिए वरिष्ठता के साथ संबंधित पद का अनुभव जोड़ने के प्रावधान पर भी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि सरकार जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले रही है, जिनके कारण उसे बार-बार अदालतों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रही है. जयराम ने कहा कि अगर सरकार वास्तव में कर्मचारी हितैषी होती तो प्रदेश में कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर प्रदर्शन नहीं करना पड़ता. उन्होंने विधेयक को वापस लेने की मांग भी उठाई.
'बहुमत के दम पर थोपे जा रहे कर्मचारी विरोधी फैसले'
विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत में भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बहुमत के दम पर कर्मचारी विरोधी फैसले थोप रही है. रणधीर शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला हारने के बाद सरकार नए प्रावधान लेकर आई है, ताकि कर्मचारियों को उनका लाभ न देना पड़े. उन्होंने कार्मिक विभाग की 6 नवंबर को जारी अधिसूचना का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें केवल याचिकाकर्ताओं को ही वरिष्ठता का लाभ देने का प्रावधान किया गया है, जो उचित नहीं है.
'नए प्रावधान से कर्मचारियों के बीच असमंजस पैदा होगा'
रणधीर शर्मा ने कहा कि अनुबंध सेवाकाल को वरिष्ठता और पदोन्नति से जोड़ने के मामले में सरकार के नए प्रावधान कर्मचारियों के बीच असमंजस पैदा करेंगे. उन्होंने सवाल उठाया कि वर्ष 2003 में नियुक्त कर्मचारी के अनुभव का आकलन अब किस तरह किया जाएगा. भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से कर्मचारियों के हित प्रभावित हो रहे हैं और उन्हें स्पष्टता देने के बजाय उलझाया जा रहा है.
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