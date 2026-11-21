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'सुप्रीम कोर्ट से कर्मचारियों को राहत मिली तो सरकार ले आई नया बिल', जयराम बोले- कर्मचारियों के साथ हो रहा अन्याय

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ( @HP-VIDHANSABHA )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की पदोन्नति और वरिष्ठता से जुड़े नए विधेयक को लेकर सियासत तेज हो गई है. विधानसभा में भाजपा के विरोध के बावजूद सरकार ने इस विधेयक को पारित करवा दिया. इसके बाद विपक्ष ने सुक्खू सरकार पर कर्मचारियों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि सरकार खुद को कर्मचारी हितैषी बताती है, लेकिन इस विधेयक से उसकी असलियत सामने आ गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कर्मचारियों को उनका हक देने के बजाय नए प्रावधानों के जरिए उन्हें उलझा रही है और केवल अपना कार्यकाल पूरा करने की कोशिश कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार लाई नया विधेयक