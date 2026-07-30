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ब्यास कश्यप के आरोप बेबुनियाद, माफी मांगे या प्रमाणित करें, बीजेपी ने दिया अल्टीमेटम

जिला अस्पताल की डीजल धांधली में बीजेपी नेताओं के नाम लेना सरासर गलत है.विधायक से आरोपों के प्रमाण की मांग है. प्रमाण नहीं देने पर 3 दिन के अंदर माफी मांगने की नसीहत दी गई है. माफी नहीं मांगने पर विधायक के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा- नंदकुमार चौधरी, जिला महामंत्री बीजेपी

ब्यास कश्यप के आरोपों को लेकर बीजेपी जिला महामंत्री ने कहा कि जिस शरद शर्मा के मोबाइल मैसेज के बारे में विधायक बात कर रहे हैं दरअसल उस समय शरद शर्मा का मोबाइल हैक हो गया था.इसके बाद उनके मोबाइल से ही आपत्तिजनक मैसेज जिलाध्यक्ष अंबेश जांगड़े को भेजा गया.इस मैसेज को लेकर शरद शर्मा अंबेश जांगड़े से माफी मांग चुके हैं.साथ ही साथ इस बात की पूरी जानकारी संगठन को है.

जांजगीर चांपा : कांग्रेसी विधायक ब्यास कश्यप के डीजल खपत और एल्डरमैन बनाने के लिए ढाई लाख रुपए मांगने के मैसेज को लेकर बीजेपी नेताओं पर लगे आरोपों के बाद अब राजनीति गर्मा गई है.बीजेपी जिला महामंत्री नंदकुमार चौधरी ने विधायक के आरोपों को बेबुनियाद बताया है.इस दौरान महामंत्री ने तीन दिन के अंदर कांग्रेस विधायक को माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया है.ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी बीजेपी ने दी है.

कांग्रेस विधायक हैं हमलावर

आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक पिछले कुछ दिनों से जिला अस्पताल में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले को लेकर बीजेपी पर हमलावर है.विधायक का आरोप है कि तीन दिन में जेनरेटर द्वारा 1 लाख 10 हजार रुपए की डीजल खपत का दावा किया गया है.सिविल सर्जन ने जांच में खपत की पुष्टि भी कर दी.ये सारी चीजें सवालों के घेरे में हैं.क्योंकि जितनी खपत डीजल की दिखाई गई है,वो जनरेटर ने नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं की गाड़ियों में हुआ है.

पामगढ़ क्षेत्र के बीजेपी नेता शरद शर्मा का मैसेज वायरल हुआ है.जिसमें बीजेपी जिलाध्यक्ष अंबेश जांगड़े पर एल्डरमेन बनाने के लिए ढाई लाख रुपए लेने और फिर एल्डरमैन नहीं बनाने की बात लिखी गई है.इस पूरे प्रकरण को लेकर मैंने जांच की मांग की है- ब्यास कश्यप,कांग्रेस विधायक



एक तरफ कांग्रेस विधायक के सनसनीखेज आरोप हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी विधायक के आरोपों को तथ्यहीन बताकर उलटा विधायक के ही खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है. फिलहाल जिन सबूतों की मांग बीजेपी की ओर से की गई है,वो सबूत अब तक सामने नहीं आ सके हैं.बीजेपी ने विधायक को तीन दिन के अंदर माफी मांगने की नसीहत भी दी है.ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस विधायक की लगाई गई चिंगारी आग का रुप लेती है या फिर बुझ जाती है.





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