बीजेपी ने अपने 19 नेताओं को किया शोकॉज, निगम चुनाव में समर्थित उम्मीदवार के खिलाफ ठोक रहे ताल

बीजेपी ने निकाय चुनाव में समर्थित उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में उतरें 19 नेताओं को पार्टी ने शोकॉज किया है.

प्रदेश बीजेपी कार्यालय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 15, 2026 at 6:03 PM IST

रांची: झारखंड में शहरी निकाय चुनाव भले ही दलीय आधार पर नहीं हो रहे हों, लेकिन यह चुनाव भी विधानसभा और लोकसभा चुनावों की तर्ज पर ही पूरी ताकत से लड़ा जा रहा है. राजनीतिक दल अपने उन नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, जिन्होंने पार्टी के समर्थित उम्मीदवार के खिलाफ बगावत कर चुनाव मैदान में उतर गए हैं.

कांग्रेस के बाद अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भी अपने बागी नेताओं पर सख्ती बरतते हुए 19 बागियों को शो-कॉज नोटिस जारी किया है. झारखंड प्रदेश भाजपा के महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद ने इन सभी 19 बागी नेताओं को नोटिस जारी कर अनुशासनहीनता के लिए जवाब मांगा है.

प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी का बयान (ETV Bharat)

नोटिस में क्या है?

भाजपा की ओर से जारी शो-कॉज नोटिस में कहा गया है कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं, जो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है. इसलिए नोटिस जारी होने की तारीख से सात दिनों के अंदर अपना जवाब पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जमा करें, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

इन बागियों पर हुई शो-कॉज कार्रवाई

शहरी निकाय चुनाव में पार्टी के खिलाफ जाकर अनुशासनहीनता दिखाने वाले जिन नेताओं को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है, उनमें झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह का नाम भी शामिल है. भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि पार्टी अनुशासन से चलती है और जो लोग अनुशासन तोड़ेंगे, उन पर कार्रवाई अवश्य होगी, चाहे नेता कितना भी बड़ा क्यों न हो.

भाजपा की ओर से नोटिस प्राप्त करने वाले नेताओं के नाम

  1. पूर्व विधायक संजीव सिंह
  2. भृगुनाथ भगत
  3. फुलसुन्दरी देवी
  4. अनूप सुल्तानिया
  5. ऋतुरानी सिंह
  6. परिंदा सिंह
  7. राजकुमार श्रीवास्तव
  8. परशुराम ओझा
  9. राकेश सिंह
  10. अलख नाथ पांडेय
  11. मुकेश पांडेय
  12. अनिल यादव
  13. सुनीता साव
  14. हीरा साह
  15. लक्ष्मीनारायण भगत
  16. कामेश्वर पासवान
  17. सबरी पाल
  18. नीना शर्मा
  19. तरुण गुप्ता

सोमवार से तेज होगी भाजपा के बड़े नेताओं की प्रचार गतिविधियां

भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि भले ही शहरी निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहे हों, लेकिन लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने किसी न किसी उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया है. ऐसे में उनकी जीत सुनिश्चित कराना दलों की जिम्मेदारी भी बनती है.

शिवपूजन पाठक ने आगे कहा कि सीपी सिंह हों या कोई अन्य बड़े नेता, सभी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं. सोमवार से भाजपा के बड़े नेताओं के प्रचार कार्यक्रम और तेज हो जाएंगे.

