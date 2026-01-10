ETV Bharat / state

'भाजपा संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को एक-एक कर खत्म करने की साजिश कर रही है': कुमारी शैलजा

मनरेगा विरोधी फैसलों के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलनः सांसद कुमारी शैलजा शनिवार को सिरसा स्थित कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रही थीं. इस दौरान कुमारी शैलजा ने कहा कि "केंद्र सरकार के मनरेगा विरोधी फैसलों के खिलाफ कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन कर रही है. 11 जनवरी को हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस पार्टी द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा."

सिरसा/नूंहः अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव, सिरसा सांसद कुमारी शैलजा ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप है. इस दौरान उन्होंने कहा कि "भाजपा सरकार कांग्रेस शासनकाल में गरीबों को मिले संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को एक-एक कर खत्म करने की साजिश कर रही है." उन्होंने कहा कि "मनरेगा का केवल नाम नहीं बदला गया है बल्कि उसकी आत्मा विशेषकर महात्मा गांधी की आत्मा को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी."

न्यूनतम मजदूरी की कानूनी गारंटी को खत्म करने का आरोपः उन्होंने कहा कि "मनरेगा के माध्यम से कांग्रेस ने गरीबों को न्यूनतम मजदूरी की कानूनी गारंटी दी थी, लेकिन केंद्र सरकार नियमों और प्रक्रियाओं में बदलाव कर इस गारंटी को खत्म करने का ताना बाना बुन रही है. यह पूरी तरह गरीब-विरोधी सोच का परिणाम है." उन्होंने स्पष्ट किया कि "मनरेगा कमजोर हुई तो इसका सीधा असर ग्रामीण गरीबों मजदूरों और महिलाओं पर पड़ेगा जिसे कांग्रेस कभी स्वीकार नहीं करेगी."

'किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है': एक प्रश्न के उत्तर में सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि "जिस जिस प्रदेश में चुनाव होते हैं, वहां स्वतंत्र एजेंसियां जैसे ईडी और सीबीआई अचानक सक्रिय हो जाती हैं. लोगों के खातों में पैसे डाले जाते हैं और चुनाव खत्म होते ही सब कुछ भुला दिया जाता है." उन्होंने कहा कि "हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना को कमजोर किया जा रहा है. मनरेगा को कमजोर किया जा रहा है और किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है जो भाजपा सरकार की नीयत को उजागर करता है."

नूंह में कांग्रेस कार्यकर्ता 11 जनवरी को करेंगे अनशनः नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि "29 दिसंबर की CWC की मीटिंग में फैसला किया था, भूमि अधिग्रहण, 3 कृषि कानून की तरह पार्टी मनरेगा कानून में बदलाव के खिलाफ निर्णायक आंदोलन का निर्णय लिया गया है. इसी कड़ी में 11 जनवरी को पूरे हरियाणा में आंदोलन किया जायेगा. नूंह में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता अनशन करेंगे." उन्होंने कहा कि "महात्मा गांधी का नाम, संदेश और विचार सदा जीवित रहेगा. मजदूरों से हक छीनने का मनरेगा में बदलाव बड़ा छलावा है. पूर्ण रूप से केंद्र प्रायोजित योजना को राज्यों के भरोसे छोड़ा गया है. राज्यों की हालत पहले से खराब है. हरियाणा में भी राज्य सरकार की वित्तीय हालत खराब है."