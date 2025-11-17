ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव : छबड़ा विधायक सिंघवी ने लगाया अपमानित करने का आरोप, जेपी नड्डा को लिखा शिकायती पत्र

राजस्थान के अंता उपचुनाव में भाजपा की हार हुई है. इस हार के बाद छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने भी अपनी खीज निकाली है.

November 17, 2025

बारां/जयपुर: जिले के अंता विधानसभा में उपचुनाव होकर निपटा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है. इस हार के बाद छबड़ा विधायक सिंघवी ने खुद को उपेक्षित और अपमानित का आरोप लगाया है. इस संबंध में उन्होंने शिकायती पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि वह पार्टी में समर्पण से कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें अंता उपचुनाव में नहीं उतारा गया है. यहां तक कि प्रचार के साथ-साथ पोस्टर बैनर में भी उनकी उपेक्षा की गई है.

सिंघवी ने इस पत्र में दावा किया है कि उन्होंने इसके बावजूद भी अंता उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन को जीताने का पूरा प्रयास किया है. सिंघवी का कहना है कि उनका इस घटनाक्रम के बाद मन व्यथित हो गया है. मैं अभी तक भी यह नहीं समझ पाया हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया है? यह किसी ने षड्यंत्र किया है या स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया गया है. इस पत्र में उन्होंने जेपी नड्डा से मार्गदर्शन भी मांग लिया है.

हाड़ौती भाजपा और जनसंघ का गढ़ रहा है. आज एक इलेक्शन से इसका आकलन नहीं किया जा सकता है. पार्टी की कमी- खामी नहीं निकालनी चाहिए, लेकिन काम पर लगाने वाले लोगों से मेरा यही कहना है कि मुझे भी काम पर लगाया होता तो थोड़ा बेहतर कर सकते थे.

प्रचारकों में भी नहीं किया गया शामिल : सिंघवी ने कहा कि अंता उपचुनाव के प्रचारकों की सूची में भी मेरा नाम नहीं लिया गया है. बारां जिले के ही दो विधायकों का नाम मुझसे कनिष्ठ होने के बाद भी सूची में शामिल है. इनमें वह विधायक भी हैं, जब मैं विधायक बना था तब वह पैदा भी नहीं हुए थे. मेरा मन आहत हुआ. मैंने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को अवगत कराया है. इसके पहले 24 अक्टूबर 2025 को उपचुनाव के लिए चुनाव समिति घोषित की गई. इसमें मेरा नाम सदस्य के तौर पर सातवें क्रम पर शामिल किया गया, जिस पर मुझे कोई असंतोष नहीं है, लेकिन समिति ने आज तक मुझसे न तो कोई संपर्क किया है और न ही कोई जिम्मेदारी देना ही उचित समझा.

पढ़ें : अंता उपचुनाव का असर: भाजपा हार की समीक्षा में जुटी, केंद्र को भेजेगी विस्तृत रिपोर्ट

विज्ञापनों में नहीं दिया मेरा नाम और फोटो : प्रताप सिंह सिंघवी ने पत्र में बताया है कि 6 नवंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विजय संकल्प यात्रा के दौरान शेखावत के लिए उनके पिता ने सीट छोड़ी थी. इसके बाद मैं सात बार इस सीट से चुनाव जीता हूं. वर्तमान में राजस्थान में दूसरा सबसे वरिष्ठ विज्ञापन दिए गए, लेकिन उनमें मेरा नाम और फोटो नहीं था. जबकि बारां जिले से ही किशनगंज विधायक ललित मीणा और बारां अटरू विधायक राधेश्याम बैरवा का इसमें नाम व फोटो भी लगाए हुए थे. जबकि जिले का ही विधायक मैं भी था और मेरी अपेक्षा की गई है. सिंघवी का कहना है कि राष्ट्रीय विचारधारा के प्रति उनका परिवार जुड़ा हुआ है. उनके पिता प्रेम सिंह सिंघवी 1967 में जनसंघ और बाद में 1977 में बीजेपी से विधायक रहे हैं.

हाड़ौती के बड़े नेताओं को करना चाहिए विश्लेषण : प्रताप सिंह सिंघवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए जयपुर में कहा है कि अंता विधानसभा उपचुनाव में हार-जीत का अंतर थोड़ा ज्यादा है. हाड़ौती के बड़े नेताओं को हार का विश्लेषण करना चाहिए. इसके साथ उन्होंने कहा कि कोटा की लाडपुरा विधायक कल्पना देवी, मंत्री हीरालाल नागर और मदन दिलावर भी नहीं गए हैं. उन्हें भी प्रचार से दूर रखा गया है. ऐसे में अगर यह भी सब जाते तो अच्छा परिणाम रहता. साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे ज्यादा मलाल इसलिए है, क्योंकि मैं बारां जिले से ही विधायक हूं. इसका संदेश भी जिले और पार्टी के कार्यकर्ताओं में अच्छा जाता. मेरे क्षेत्र की जनता भी सोच रही थी कि मुझे प्रचार के लिए क्यों नहीं बुलाया.

