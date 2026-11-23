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पंचायत चुनाव में हार पर बीजेपी का मंथन, प्रभारी संजय भाटिया बोले- कुछ जीत से मस्त हो गए थे, यह अलार्म है

बीजेपी प्रदेश प्रभारी संजय भाटिया ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान के पंचायत चुनाव में अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाने के बाद बीजेपी हार के कारणों की पड़ताल में जुट गई है. केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश संगठन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. सरकार और संगठन से रिपोर्ट लेने के लिए दिल्ली से प्रदेश प्रभारी संजय भाटिया सोमवार को जयपुर पहुंचे. भाटिया ने पहले मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर सीएम भजनलाल शर्मा से चर्चा की, और बाद में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ तथा संगठन महामंत्री अजेय कुमार को भी सीएम हाउस बुलाकर जानकारी ली.