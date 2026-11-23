पंचायत चुनाव में हार पर बीजेपी का मंथन, प्रभारी संजय भाटिया बोले- कुछ जीत से मस्त हो गए थे, यह अलार्म है
प्रदेश प्रभारी संजय भाटिया ने अति आत्मविश्वास व लापरवाही को पंचायत चुनाव में हार की वजह माना.
Published : November 23, 2026 at 4:15 PM IST
जयपुर: राजस्थान के पंचायत चुनाव में अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाने के बाद बीजेपी हार के कारणों की पड़ताल में जुट गई है. केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश संगठन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. सरकार और संगठन से रिपोर्ट लेने के लिए दिल्ली से प्रदेश प्रभारी संजय भाटिया सोमवार को जयपुर पहुंचे. भाटिया ने पहले मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर सीएम भजनलाल शर्मा से चर्चा की, और बाद में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ तथा संगठन महामंत्री अजेय कुमार को भी सीएम हाउस बुलाकर जानकारी ली.
तीनों के साथ बैठक के बाद पार्टी मुख्यालय पहुंचे संजय भाटिया ने मीडिया से बात की और जनता के जनादेश को स्वीकार करने के साथ ही हार के कारणों पर खुलकर बोले. भाटिया ने माना कि कुछ जीत से हम मस्त हो गए थे, जिससे लापरवाही आ गई थी. जनता ने यह अलार्म दिया है, हमें इसे समझना है और जो कमियां रहीं उन्हें दूर करना होगा. इसके साथ ही भाटिया ने कांग्रेस नेताओं के बयान पर कहा कि आज वे जश्न मना रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में मिलने वाली हार पर EVM और निर्वाचन आयोग को जिम्मेदार न ठहराएं.
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जितनी जीत होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हुई: बीजेपी के प्रदेश प्रभारी संजय भाटिया ने पार्टी के प्रदर्शन पर खुलकर बात करते हुए स्वीकार किया कि पार्टी सिंबल पर जितने उम्मीदवारों को जीतकर आना चाहिए था, उतने नहीं आए. उन्होंने इसके पीछे पार्टी के भीतर संभावित लापरवाही और जीत के बाद आए अति आत्मविश्वास को भी एक वजह माना. भाटिया ने कहा कि कई बार आदमी जीत से मस्त हो जाता है और उसके कारण लापरवाही आ जाती है. यदि पार्टी के भीतर ऐसी कोई कमी रही है तो उसे ईमानदारी से स्वीकार कर ठीक करने का प्रयास किया जाएगा.
भाटिया ने पंचायत चुनाव के नतीजों को लेकर कहा कि पार्टी परिणामों को स्वीकार करती है और हार से भागने या उसके बहाने तलाशने में विश्वास नहीं रखती. उन्होंने कहा कि यदि चुनावों में जीत मिलती है तो कभी हार का सामना भी करना पड़ता है. दोनों पहलुओं को स्वीकार करना चाहिए. पार्टी देखेगी कि कहां कमियां रहीं और उन्हें दूर करने का काम करेगी. चुनाव में जनता ने जो फैसला दिया है, वह पार्टी को स्वीकार है.
जीत से मस्त होना पड़ा भारी, परमात्मा ने किया अलर्ट: संजय भाटिया ने हार को सकारात्मक नजरिए से देखने की बात कहते हुए इसे परमात्मा का अलर्ट बताया. उन्होंने कहा कि मैं दिल से कह रहा हूं, यह कोई राजनीतिक बयान नहीं है. मेरा मानना है कि परमात्मा ने हमें सतर्क किया है. कई बार शरीर में कोई बड़ी बीमारी आने से पहले संकेत मिलने लगते हैं. यदि समय रहते उन संकेतों को समझकर इलाज कर लिया जाए तो आगे स्वस्थ रहा जा सकता है. इसी तरह चुनाव परिणाम ने भी पार्टी को अपनी कमियों को पहचानने और उन्हें दुरुस्त करने का अवसर दिया है.
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उन्होंने स्वीकार किया कि लगातार जीत के बाद संगठन में कुछ स्तर पर अति आत्मविश्वास आ सकता है. कार्यकर्ता और नेता जीत से मस्त हो जाते हैं, जिससे लापरवाही की गुंजाइश पैदा होती है. यदि इस चुनाव में पार्टी के भीतर ऐसा कुछ हुआ है तो उसका आकलन किया जाएगा. भाटिया ने कहा कि वह किसी तरह का राजनीतिक बयान नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने मन की बात कह रहे हैं. पार्टी को जहां भी सुधार की जरूरत होगी, वहां पूरी ईमानदारी से प्रयास किया जाएगा.
कांग्रेस के चुनाव प्रचार पर उठाए सवाल: पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर किए जा रहे दावों पर भी संजय भाटिया ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई. कांग्रेस के बड़े नेता भी चुनाव प्रचार में सक्रिय दिखाई नहीं दिए. उन्होंने मीडिया से भी सवाल किया कि क्या कांग्रेस के किसी बड़े नेता का ऐसा कार्यक्रम दिखाई दिया, जिसमें उन्होंने किसी वार्ड या क्षेत्र में जाकर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया हो.
भाटिया ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद अब कांग्रेस के कई नेता जीत का श्रेय लेने के लिए सामने आ रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर ज्यादा टिप्पणी करने से बचते हुए कहा कि पार्टी अपने परिणामों की समीक्षा खुद करेगी. उन्होंने दोहराया कि बीजेपी के सिंबल पर जितने उम्मीदवार जीतकर आने चाहिए थे, उतने नहीं आए. यह पार्टी के लिए आत्ममंथन का विषय है.
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ईवीएम पर सवाल उठाना गलत: पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी बात रखेगी, लेकिन चुनाव परिणाम के लिए ईवीएम या चुनाव आयोग को दोष देना उचित नहीं है. जनता ने जो फैसला किया है, उसे स्वीकार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि बीजेपी आगामी चुनावों में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी. आगे भी मुकाबला कांग्रेस से ही होना है, इसलिए पार्टी अभी से तैयारी में जुटेगी. पंचायत चुनाव के नतीजों से मिले संकेतों के आधार पर संगठन की कमियों को दूर किया जाएगा और कार्यकर्ताओं के मन में यदि किसी तरह की नाराजगी है तो उसे भी समझकर दूर करने का प्रयास होगा.
हार के बहाने नहीं तलाशेगी पार्टी: प्रदेश प्रभारी ने साफ किया कि बीजेपी चुनावी हार को लेकर किसी तरह के बहाने नहीं बनाएगी. उन्होंने कहा कि जीत और हार लोकतंत्र का हिस्सा हैं. पार्टी हार को स्वीकार करती है और आगे सुधार की दिशा में काम करेगी. चुनाव परिणामों से मिले संकेतों को नजरअंदाज करने के बजाय संगठन को मजबूत करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाएगा. भाटिया के इस बयान को पंचायत चुनाव में पार्टी के अपेक्षा से कमजोर प्रदर्शन के बाद संगठन के भीतर आत्ममंथन के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. खास बात यह है कि प्रदेश प्रभारी ने हार के लिए केवल बाहरी परिस्थितियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि पार्टी के भीतर संभावित लापरवाही और जीत के बाद आए अति आत्मविश्वास को भी स्वीकार किया. अब देखना होगा कि समीक्षा के बाद संगठन में किन स्तरों पर बदलाव और सुधार किए जाते हैं.
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