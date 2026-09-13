बीजेपी का क्रमिक अनशन छठे दिन भी जारी, कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे बिंदल
घुमारवीं थाने के बाहर बीजेपी का क्रमिक अनशन छठे दिन भी जारी. सुक्खू सरकार पर बरसे राजीव बिंदल.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 1:34 PM IST
शिमला: थाना घुमारवीं के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर कथित भेदभाव और पुलिस प्रशासन के विरोध में चल रहा क्रमिक अनशन रविवार को छठे दिन भी जारी रहा. इस क्रमिक अनशन पर पूर्व बीजेपी मंत्री, राजेंद्र गर्ग मौजूद हैं. साथ ही सिंकदर कुमार समेत कई बड़े बीजेपी नेता यहां पहुंचकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो चुके हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल भी आज अनशन स्थल पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया. साथ
इस दौरान राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश में वन, खनन, चिट्टा और नशा माफिया सक्रिय हैं, लेकिन सरकार इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने में विफल साबित हो रही है. राजीव बिंदल ने सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करने का आरोप लगाया. डॉ. बिंदल ने कहा कि 'भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की ओर से पुलिस को दी गई शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की गई, जबकि कांग्रेस नेताओं की शिकायतों के आधार पर भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गईं. कांग्रेस नेताओं की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर सकती है तो भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर कार्रवाई करने में क्या परेशानी है. प्रदेश में पुलिस प्रशासन के स्तर पर दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं.'
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये राजनीतिक दादागिरी है. भाजपा इस तरह की कार्रवाई को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी. पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है और उनके अधिकारों की लड़ाई को सड़क से लेकर हर उचित मंच तक उठाया जाएगा. बिंदल ने प्रदेश में माफिया गतिविधियों का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरते हुए कहा कि जहां वन माफिया और खनन माफिया सक्रिय हैं, वहीं नशे का कारोबार भी चिंता का विषय बना हुआ है. वन विभाग के अधिकारियों के साथ मारपीट जैसी घटनाएं सामने आने के बावजूद सरकार की ओर से अपेक्षित सख्ती नहीं दिखाई जा रही है.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी के मीडिया प्रभारी राजीव शर्मा और एपीएमसी जिला बिलासपुर के चेयरमैन सतपाल की शिकायत पर घुमारवीं थाने में पुलिस ने भाजपा के तीन कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया. एफआईआर के अनुसार, फेसबुक पर राजेश धर्माणी को लेकर एक पोस्ट प्रकाशित की गई थी. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पोस्ट में मंत्री के खिलाफ गंभीर और मानहानिकारक बातें लिखी गईं. शिकायत में पोस्ट के उस हिस्से का भी उल्लेख है, जिसमें कथित तौर पर बिलासपुर से जुड़े मामलों में मंत्री के "अटैचियां" यानी सूटकेस लेने की बात कही गई थी. शिकायत में इन आरोपों को झूठा, दुर्भावनापूर्ण और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया गया है. घुमारवीं थाने में 2 सितंबर को भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2), 356(2) और 336(4) के तहत मामला दर्ज किया. शिकायत में सोशल मीडिया के जरिए कथित झूठी और दुर्भावनापूर्ण जानकारी फैलाने, मानहानिकारक आरोप लगाने और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के इस्तेमाल से जुड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी.
बीजेपी ने लगाया भेदभाव का आरोप
दूसरी तरफ पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आरोप लगाया कि मंडल अध्यक्ष सुरेश कुमार, विजय शर्मा और मीडिया प्रभारी महेंद्र पाल रत्तवान के खिलाफ बिना उचित जांच और पूछताछ के एफआईआर दर्ज की गई. तीनों कार्यकर्ताओं को बाद में कोर्ट से जमानत भी मिल गई. गर्ग का आरोप है कि दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से सोशल मीडिया पर कथित अभद्र टिप्पणियों को लेकर दी गई शिकायतों पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई और उन्हें केवल रोजनामचे में दर्ज किया गया. कांग्रेस नेताओं के खिलाफ बोलने पर तुरंत एफआईआर हो जाती है, लेकिन बीजेपी की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है. इसी बात को लेकर अब बीजेपी क्रमिक अनशन पर बैठी है.
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