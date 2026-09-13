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बीजेपी का क्रमिक अनशन छठे दिन भी जारी, कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे बिंदल

अनशन पर बैठे लोगों से मिलने पहुंचे राजीव बिंदल ( ETV Bharat )

शिमला: थाना घुमारवीं के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर कथित भेदभाव और पुलिस प्रशासन के विरोध में चल रहा क्रमिक अनशन रविवार को छठे दिन भी जारी रहा. इस क्रमिक अनशन पर पूर्व बीजेपी मंत्री, राजेंद्र गर्ग मौजूद हैं. साथ ही सिंकदर कुमार समेत कई बड़े बीजेपी नेता यहां पहुंचकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो चुके हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल भी आज अनशन स्थल पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया. साथ इस दौरान राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश में वन, खनन, चिट्टा और नशा माफिया सक्रिय हैं, लेकिन सरकार इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने में विफल साबित हो रही है. राजीव बिंदल ने सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करने का आरोप लगाया. डॉ. बिंदल ने कहा कि 'भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की ओर से पुलिस को दी गई शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की गई, जबकि कांग्रेस नेताओं की शिकायतों के आधार पर भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गईं. कांग्रेस नेताओं की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर सकती है तो भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर कार्रवाई करने में क्या परेशानी है. प्रदेश में पुलिस प्रशासन के स्तर पर दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं.' भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये राजनीतिक दादागिरी है. भाजपा इस तरह की कार्रवाई को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी. पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है और उनके अधिकारों की लड़ाई को सड़क से लेकर हर उचित मंच तक उठाया जाएगा. बिंदल ने प्रदेश में माफिया गतिविधियों का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरते हुए कहा कि जहां वन माफिया और खनन माफिया सक्रिय हैं, वहीं नशे का कारोबार भी चिंता का विषय बना हुआ है. वन विभाग के अधिकारियों के साथ मारपीट जैसी घटनाएं सामने आने के बावजूद सरकार की ओर से अपेक्षित सख्ती नहीं दिखाई जा रही है. क्या है पूरा मामला