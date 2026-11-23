बाबा साहेब अंबेडकर को भाजपा ने दिया सम्मान, कांग्रेस ने कद छोटा करने की कोशिश की : अरुण साव
डिप्टी सीएम अरुण साव ने संविधान दिवस को लेकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 23, 2026 at 6:54 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने डॉ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर बयान दिया. अरुण साव ने बताया कि डॉ. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जितना सम्मान भाजपा ने दिया,उतना कभी भी कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित पूर्व सरकारों ने नहीं दिया. कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कद को छोटा करने की कोशिश की. ताकि उनका कद किसी नेहरू-गांधी परिवार के समकक्ष खड़ा न हो पाए. कांग्रेस ने डॉ. अंबेडकर को दो बार लोकसभा चुनाव में हराने की साजिश रची. कांग्रेस के दो-दो प्रधानमंत्रियों ने खुद को भारत रत्न दिया पर बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया.
न्यू इंडिया निर्माण में अंबेडकर की सोच
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत रत्न डॉ. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों के आधार पर न्यू इंडिया के निर्माण का, विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर उसे पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं. डॉ. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जितना सम्मान दिया, उतना कभी भी कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित पूर्व सरकारों ने नहीं दिया.
कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कद को छोटा करने की कोशिश की. ताकि उनका कद किसी नेहरू-गांधी परिवार के समकक्ष खड़ा न हो पाए. कांग्रेस ने डॉ. अंबेडकर को दो बार लोकसभा चुनाव में हराने की साजिश रची. कांग्रेस के दो-दो प्रधानमंत्रियों ने खुद को भारत रत्न दिया पर बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया. देश में जब भाजपा समर्थित सरकार बनी, तब जाकर डॉ.अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया - अरुण साव, डिप्टी सीएम
संविधान दिवस के तौर पर मनता है संविधान दिवस
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया था. यह भी हम जानते हैं कि हमारा ये संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में तैयार हुआ था. डॉ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो हमारे देश के संविधान निर्माता है. उनके जन्म जयंती के अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है. संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाना ये एक महत्वपूर्ण निर्णय रहा है. इसके पीछे का जो उद्देश्य है कि हम संविधान के निर्माण में डॉ भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के योगदान को याद करें. उनके विचारों को स्मरण करें. उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का ये उद्देश्य है.
संवैधानिक मूल्यों मौलिक कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जनता में जागरूकता आए. इस उद्देश्य को लेकर 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है. डॉ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के निर्माता है. मैं सभी को संविधान दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. संविधान निर्माण में हमारे छत्तीसगढ़ के भी महान विभूतियों ने योगदान दिया है. जिसमें घनश्याम सिंह गुप्ता जी, पंडित रविशंकर शुक्ला जी, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जी पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी जी राम प्रसाद पोटाई जी का योगदान रहा है. मैं इन्हें नमन करता हूं. प्रणाम करता हूं और इन सब के योगदान से हमारे देश का संविधान बना.
छत्तीसगढ़ की पहल अंतरराष्ट्रीय शोध में शामिल, हाथियों को आतंकी, हत्यारा और उपद्रवी कहने से बचें, नितिन सिंघवी ने उठाया था मुद्दा
छत्तीसगढ़ में रोजगार सहायकों का आंदोलन, अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी, 1 दिसंबर तक मांगें पूरी करने का दिया अल्टीमेटम
तूफान के बाद अब किसानों का दर्द, खैरागढ़ में 30 फीसदी फसल प्रभावित, कलेक्टर से उचित मुआवजा की मांग