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बाबा साहेब अंबेडकर को भाजपा ने दिया सम्मान, कांग्रेस ने कद छोटा करने की कोशिश की : अरुण साव

बाबा साहेब अंबेडकर को भाजपा ने दिया सम्मान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने डॉ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर बयान दिया. अरुण साव ने बताया कि डॉ. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जितना सम्मान भाजपा ने दिया,उतना कभी भी कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित पूर्व सरकारों ने नहीं दिया. कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कद को छोटा करने की कोशिश की. ताकि उनका कद किसी नेहरू-गांधी परिवार के समकक्ष खड़ा न हो पाए. कांग्रेस ने डॉ. अंबेडकर को दो बार लोकसभा चुनाव में हराने की साजिश रची. कांग्रेस के दो-दो प्रधानमंत्रियों ने खुद को भारत रत्न दिया पर बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया.







न्यू इंडिया निर्माण में अंबेडकर की सोच



उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत रत्न डॉ. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों के आधार पर न्यू इंडिया के निर्माण का, विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर उसे पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं. डॉ. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जितना सम्मान दिया, उतना कभी भी कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित पूर्व सरकारों ने नहीं दिया.

बाबा साहेब अंबेडकर को भाजपा ने दिया सम्मान : अरुण साव (ETV BHARAT CHHATTISGARH) कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कद को छोटा करने की कोशिश की. ताकि उनका कद किसी नेहरू-गांधी परिवार के समकक्ष खड़ा न हो पाए. कांग्रेस ने डॉ. अंबेडकर को दो बार लोकसभा चुनाव में हराने की साजिश रची. कांग्रेस के दो-दो प्रधानमंत्रियों ने खुद को भारत रत्न दिया पर बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया. देश में जब भाजपा समर्थित सरकार बनी, तब जाकर डॉ.अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया - अरुण साव, डिप्टी सीएम