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भाजपा ने आपातकाल के दौरान मीसा के तहत जेल जाने वालों को किया सम्मानित, प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर साधा निशाना

भाजपा ने इमरजेंसी के दौरान आंदोलन करने वाले और मीसा कानून के तहत जेल जाने वाले लोगों को सम्मानित किया. ( Etv Bharat )

पलामूः लोकतंत्र की हत्या करने वाले आज संविधान की दुहाई देते हैं. 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की हत्या की गई थी. यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने पलामू में कही है.

पलामू में भारतीय जनता पार्टी ने इमरजेंसी के दौरान आंदोलन करने वाले और मीसा कानून के तहत जेल जाने वाले लोगों को सम्मानित किया. इस दौरान झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पूर्व सांसद पूर्व मंत्री इंदर सिंह नामधारी भी मौजूद रहे और उन्हें भी सम्मानित किया गया.

इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि आपातकाल के काला अध्याय को बुलाया नहीं जा सकता है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोगों को जेल भेजना कांग्रेस का इतिहास रहा है. प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रहे इंदर सिंह नामधारी ने कहा कि जिस प्रकार इमरजेंसी लगाकर गला घोंटा गया है इसका खामियाजा उन लोगों को भी भोगना पड़ा है जिन्होंने इस तरह का कृत किया था. पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने इस दौरान कहा कि इमरजेंसी का ही नतीजा था कि उस दौरान देश की जनता ने तत्कालीन सरकार को उखाड़ फेंक दिया था.

इस कार्यक्रम में एक दर्जन से भी अधिक लोगों को सम्मानित किया गया है. वहीं इस कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर शशीभूषण मेहता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री मनोज सिंह, प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित तिवारी पूर्व मंत्री कमलेश सिंह पूर्व सांसद मनोज कुमार पूर्व विधायक पुष्पा देवी समेत कई लोग मौजूद रहे.