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MLC चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी बैठक; प्रदेश महामंत्री बोले- हर मतदाता तक पहुंचना लक्ष्य

प्रत्येक मतदाता से संपर्क, संवाद और समन्वय के साथ निश्चित मतदान सुनिश्चित करने के लिए पन्ना प्रमुखों के साथ पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मिलकर कार्य करेंगे. संचालन प्रदेश महामंत्री और एमएलसी चुनाव के संयोजक संजय राय ने किया.

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने गुरुवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में शिक्षक एवं स्नातक विधान परिषद निर्वाचन की तैयारियों को लेकर बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा शिक्षक एवं स्नातक विधान परिषद चुनाव भी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तरह पूरी तैयारी और सुदृढ़ संगठनात्मक रणनीति के साथ लड़ेगी.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में शिक्षक एवं स्नातक विधान परिषद निर्वाचन की तारीखों की घोषणा निर्वाचन आयोग ने कर दी है. अब राजनीतिक दलों ने चुनाव को लेकर बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है, ताकि अपने प्रत्याशियों के पक्ष में बहुमत जुटाया जा सके.

प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने कहा कि संगठन की शक्ति और कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर प्रत्येक मतदाता तक पहुंचना और उसे मतदान केंद्र तक लाना हमारी प्राथमिकता है. चुनाव की दृष्टि से मतदाता सूची के प्रत्येक पन्ने की समीक्षा, मतदाताओं से निरंतर संपर्क और बूथ स्तर तक संगठन की सक्रियता सुनिश्चित की जाए.

पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता योजनाबद्ध तरीके से चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए सभी सीटों पर विजय के लक्ष्य के साथ पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करें. धर्मपाल सिंह ने कहा कि एमएलसी चुनाव का क्षेत्रफल व्यापक है और चुनाव के लिए समय भी कम बचा है, इसलिए सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को और अधिक परिश्रम व गति के साथ चुनावी तैयारियों में जुटना होगा.

उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक मतदान केंद्र तक मतदाता सूचियां शीघ्रता से पहुंचाने का कार्य पूरा किया जाए, जिससे मतदाताओं से संपर्क और संवाद के लिए प्रत्येक मतदाता के घर तक पहुंचा जा सके.

बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष व सह-संयोजक मानवेंद्र सिंह, शंकर गिरी, आलोक गुप्ता, प्रदेश मंत्री एवं सह-संयोजक वसंत त्यागी, अवधेश श्रीवास्तव, प्रमेंद्र जांगड़ सहित क्षेत्रीय टोली के संयोजक एवं सह-संयोजक और एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त, अरुण पाठक, महाराज सिंह, बाबू लाल तिवारी, डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विजय शिवहरे और पवन सिंह चौहान उपस्थित रहे.

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