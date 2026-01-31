ETV Bharat / state

झारखंड निकाय चुनाव को लेकर उलझन में भाजपा, कोर कमिटी की बैठक में हुई चर्चा

झारखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश कोर कमिटी ने बैठक की.

JHARKHAND LOCAL BODY ELECTION
प्रदेश कोर कमिटी बैठक में शामिल (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 31, 2026 at 8:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी उलझन में है. इस चुनाव में महापौर से लेकर वार्ड पार्षद तक चुनाव लड़ने के दावेदारों की संख्या अत्यधिक होने के कारण पार्टी पसोपेश में है. वैसे तो यह चुनाव गैरदलीय आधार पर हो रहा है, इसके बाबजूद भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर शनिवार को रणनीति बनाती दिखी. भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई कोर कमिटी की बैठक में शीर्ष नेताओं ने घंटों इसपर रणनीति बनाते रहे.

राज्य के सभी 48 नगर निकायों के महापौर और अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक पार्टी कार्यकर्ताओं की दावेदारी पर विचार किया गया. प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में हुई कोर कमिटी की इस बैठक में संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, मधुकोड़ा, दीपक प्रकाश, रबींद्र कुमार राय आदि नेता मौजूद थे.

बैठक को लेकर जानकारी देते बीजेपी के पदाधिकारी (ईटीवी भारत)
नगर निकाय चुनाव में सामंजस्य बनाने की कोशिश

बैठक कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच समन्वय बनाने की सहमति बनाने का निर्णय लिया. जहां एक से अधिक महापौर और अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की जा रही है, वहां संगठन के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें समझा बुझाकर किसी एक पर सहमति बनाने की कोशिश की जायेगी. बैठक के बाद सांसद प्रदीप वर्मा ने कहा कि यह चुनाव गैर दलीय आधार पर हो रहा है, लेकिन राजनीतिक दल होने के नाते उनकी नजर इस चुनाव पर जरूर है और कार्यकर्ताओं की भावना को ध्यान में रखकर रणनीति बनाई गई है.

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा ने बैठक को लेकर कहा है कि स्वाभाविक रूप से नगर निकाय चुनाव में कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं. इसमें सहमति और असहमति की बात नहीं है. उन्होंने कहा कि कोशिश की जा रही है कि समन्वय बनाकर उन्हें चुनाव मैदान में उतर जाए. हालांकि यह चुनाव गैर दलीय आधार पर हो रहा है, उसके बाबजूद पार्टी की नजर है.

ये भी पढ़ें: नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की सांगठनिक बैठक, पार्टी में शामिल हुए विजय सिंह गगराई

झारखंड में प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने की बैठक, नगर निकाय चुनाव को लेकर बनाई रणनीति

धनबाद की पहली मेयर ने किया नामांकन, इंदु सिंह ने रोड शो के जरिए किया शक्ति प्रदर्शन

TAGGED:

JHARKHAND BJP
MUNICIPAL ELECTION
LOCAL BODY ELECTION
झारखंड नगर निकाय चुनाव
JHARKHAND LOCAL BODY ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.