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भाजपा का मंथन: नगर निगम में मिली हार को सांसद ढुल्लू महतो ने स्वीकारा, दिया एकजुटता का संदेश

धनबाद: भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर निगम चुनाव परिणाम के बाद डीटीओ कार्यालय के समीप कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जहां संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों की रणनीति पर मंथन हुआ. कार्यक्रम में सांसद ढुल्लू महतो ने स्वीकार किया कि चूक के कारण निगम के मेयर चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है.

कार्यक्रम में पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह और वर्तमान सांसद ढुल्लू महतो एक ही मंच पर नजर आए. दोनों नेताओं की मौजूदगी से कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला. कार्यक्रम की शुरुआत मंच पर उपस्थित अतिथियों का अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत के साथ हुआ. इसके बाद नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन में एकजुटता और अनुशासन पर जोर दिया. संवाद कार्यक्रम में खास तौर पर नगर निगम चुनाव में मिली हार की समीक्षा की गई.

बैठक को लेकर जानकारी देते सांसद ढुल्लू महतो (ईटीवी भारत)

आपसी मतभेद बना हार का कारण: सांसद ढुल्लू महतो

मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद ढुल्लू महतो ने साफ तौर पर माना कि पार्टी के अंदर आपसी मतभेद और सामंजस्य की कमी के कारण चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाया. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की गलत मानसिकता और आंतरिक फूट का फायदा विपक्ष ने उठाया. सांसद ने भरोसा जताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा सभी छह विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी.