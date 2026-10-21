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हिमाचल में BJP ने 17 जिलों के लिए नियुक्त किए जिला समन्वयक, BJYM की राष्ट्रीय टीम में प्रज्वल समेत इन्हें मिली जगह

हिमाचल भाजपा ने 17 संगठनात्मक जिलों में नियुक्त किए जिला समन्वयक ( CONCEPT IMAGE )

शिमला: भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश के 17 जिलों में जिला समन्वयकों की नियुक्ति की है. इसे संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव को एक साल से भी कम समय रह गया है.

बीजेपी प्रदेश प्रकोष्ठ संकुल के समन्वयक पुरुषोत्तम गुलेरिया ने प्रदेश नेतृत्व से चर्चा के बाद ये नियुक्तियां की हैं. सभी पदाधिकारी अपने वर्तमान दायित्वों के अतिरिक्त जिला समन्वयक की जिम्मेदारी भी निभाएंगे. इस संबंध में 21 अक्तूबर 2026 को एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई. पार्टी ने साफ किया है कि इन नियुक्तियों का मुख्य उद्देश्य प्रदेश भर में विभिन्न प्रकोष्ठों की गतिविधियों को अधिक सुचारू और प्रभावी बनाना है. खास यह है कि इन सभी नेताओं को जिला स्तर का यह नया प्रभार उनकी मौजूदा राज्य-स्तरीय जिम्मेदारियों के अतिरिक्त सौंपा गया है। यानी संगठन में पहले से निभाए जा रहे दायित्वों के साथ-साथ अब वे संबंधित जिलों में समन्वय का काम भी संभालेंगे. भाजपा की इस नई व्यवस्था में शिक्षा, वरिष्ठ नागरिक, सहकारिता, व्यापार, शहरी निकाय, पूर्व कर्मचारी, बुद्धिजीवी, पंचायती राज, पर्यटन, देव समाज और औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े प्रकोष्ठों को प्रमुखता दी गई है.