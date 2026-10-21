हिमाचल में BJP ने 17 जिलों के लिए नियुक्त किए जिला समन्वयक, BJYM की राष्ट्रीय टीम में प्रज्वल समेत इन्हें मिली जगह
हिमाचल भाजपा ने 17 संगठनात्मक जिलों में नियुक्त किए जिला समन्वयक, देखें पूरी सूची.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 1:52 PM IST
शिमला: भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश के 17 जिलों में जिला समन्वयकों की नियुक्ति की है. इसे संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव को एक साल से भी कम समय रह गया है.
बीजेपी प्रदेश प्रकोष्ठ संकुल के समन्वयक पुरुषोत्तम गुलेरिया ने प्रदेश नेतृत्व से चर्चा के बाद ये नियुक्तियां की हैं. सभी पदाधिकारी अपने वर्तमान दायित्वों के अतिरिक्त जिला समन्वयक की जिम्मेदारी भी निभाएंगे. इस संबंध में 21 अक्तूबर 2026 को एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई. पार्टी ने साफ किया है कि इन नियुक्तियों का मुख्य उद्देश्य प्रदेश भर में विभिन्न प्रकोष्ठों की गतिविधियों को अधिक सुचारू और प्रभावी बनाना है. खास यह है कि इन सभी नेताओं को जिला स्तर का यह नया प्रभार उनकी मौजूदा राज्य-स्तरीय जिम्मेदारियों के अतिरिक्त सौंपा गया है। यानी संगठन में पहले से निभाए जा रहे दायित्वों के साथ-साथ अब वे संबंधित जिलों में समन्वय का काम भी संभालेंगे. भाजपा की इस नई व्यवस्था में शिक्षा, वरिष्ठ नागरिक, सहकारिता, व्यापार, शहरी निकाय, पूर्व कर्मचारी, बुद्धिजीवी, पंचायती राज, पर्यटन, देव समाज और औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े प्रकोष्ठों को प्रमुखता दी गई है.
प्रदेश भाजपा मुख्यालय द्वारा जारी सूची के अनुसार सभी 17 संगठनात्मक जिलों में तैनात किए गए समन्वयकों और उनके मूल दायित्वों का विवरण इस प्रकार है.
|क्षेत्र
|जिला समन्वयक
|दायित्व
|चंबा
|प्रो. प्रदीप कुमार वैद्य
|प्रदेश सह-संयोजक, शिक्षक प्रकोष्ठ
|नूरपुर
|मालविका पठानिया
|प्रदेश सह-संयोजक, वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ
|कांगड़ा
|चंद्रभूषण नाग
|प्रदेश सह-संयोजक, सहकारिता प्रकोष्ठ
|पालमपुर
|तनु भारती
|प्रदेश सह-संयोजक, व्यापार प्रकोष्ठ
|हमीरपुर
|अजमेर ठाकुर
|प्रदेश संयोजक, शहरी निकाय प्रकोष्ठ
|ऊना
|कुलदीप सिंह दयाल
|प्रदेश सह-संयोजक, पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ
|बिलासपुर
|पुरुषोत्तम शर्मा
|प्रदेश संयोजक, शिक्षक प्रकोष्ठ
|देहरा
|देवराज शर्मा
|प्रदेश संयोजक, वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ
|सुंदरनगर
|किशोर कुमार ठाकुर
|प्रदेश सह-संयोजक, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ
|मंडी
|पाल वर्मा
|प्रदेश सह-संयोजक, पंचायती राज प्रकोष्ठ
|कुल्लू
|चमन कपूर
|प्रदेश संयोजक, पर्यटन प्रकोष्ठ
|लाहौल-स्पीति
|एल्गन बौद्ध
|प्रदेश सह-संयोजक, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ
|किन्नौर
|मोहन नेगी
|प्रदेश सह-संयोजक, व्यापार प्रकोष्ठ
|महासू
|बलदेव रांटा
|प्रदेश सह-संयोजक, देव समाज प्रकोष्ठ
|शिमला
|नरेश चौहान
|प्रदेश संयोजक, सहकारिता प्रकोष्ठ
|सोलन
|सुरेंद्र ठाकुर
|प्रदेश सह-संयोजक, पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ
|सिरमौर
|मदन शर्मा
|प्रदेश सह-संयोजक, औद्योगिक प्रकोष्ठ
संगठन को मिलेगी मजबूती
ऐसे में जिला समन्वयकों की यह ताजा तैनाती प्रदेश नेतृत्व और जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच संवाद और संपर्क को बेहद मजबूत करेगी. शिक्षक, सहकारिता, पूर्व कर्मचारी और व्यापार जैसे बड़े सामाजिक आधार वाले प्रकोष्ठों में समन्वय स्थापित होने से पार्टी को समाज के हर वर्ग तक सीधे पहुंचने में मदद मिलेगी. साथ ही, पर्यटन, औद्योगिक और पंचायती राज जैसे क्षेत्रों से जुड़े नेताओं को जिम्मेदारी मिलने से जमीनी स्तर पर नीतियों के क्रियान्वयन में तेजी आएगी.
भाजयुमो में की राष्ट्रीय टीम में इन्हें मिली जगह
वहीं, भाजयुमों की राष्ट्रीय स्तर की टीम में हिमाचल के दो चेहरों को जगह मिली है. इसमें हिमाचल की युवा नेत्री प्रज्वल बस्टा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है. हिमाचल के ही अतुल ठाकुर को मीडिया सहप्रभारी बनाया गया है.
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