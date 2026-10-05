ETV Bharat / state

'बदलाव तय है, BJP 2027 में हिमाचल में सत्ता में वापस आएगी'

हमीरपुर: हिमाचल विधानसभा चुनाव में अभी भले ही वक्त है, लेकिन प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां अभी से तेज होने लगी हैं. भाजपा के हिमाचल प्रदेश इंचार्ज, श्रीकांत शर्मा ने कहा कि पार्टी पहाड़ी राज्य में 8,007 पोलिंग बूथों पर संगठन को मज़बूत करने के लिए आगे बढ़ रही है और भरोसा जताया कि वह 2027 के चुनावों में सत्ता में वापस आएगी.

हमीरपुर जिले के टिपर गांव में पार्टी के राज्य पदाधिकारियों की एक मीटिंग के दौरान श्रीकांत शर्मा कहा, "BJP 2047 तक एक विकसित भारत के विजन को पूरा करने के लिए अपने संगठन को और मजबूत करने के लिए काम करेगी." बूथ लेवल तक अपनी संगठनात्मक ताकत बढ़ाने, आने वाले संगठनात्मक प्रोग्राम, सेवा गतिविधियों और पार्टी के भविष्य के संगठनात्मक रोडमैप पर डिटेल में चर्चा हुई. श्रीकांत शर्मा ने कहा कि BJP राज्य के 8,007 पोलिंग बूथों पर संगठन का आधार मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रही है.

वहीं, BJP की राज्य को-इन-चार्ज दर्शना सिंह ने कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों पर युवाओं को गुमराह करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि BJP उनके बयानों का जवाब तथ्यों के साथ देगी. उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को इमरजेंसी और 1984 के सिख विरोधी दंगों सहित ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पता होना चाहिए. उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर वंशवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया.

'जमीनी स्तरपर मजबूत तैयारियों के साथ बढ़ रही पार्टी'

हिमाचल प्रदेश जल्द ही चुनावी साल में जाने वाला है, और BJP को ज़मीनी स्तर पर मज़बूत तैयारियों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन को और मज़बूत करने की अपील की. हाल के लोकल बॉडी और पंचायती राज चुनाव के नतीजों का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि 11 में से 10 ज़िला परिषदों में BJP समर्थित लीडरशिप उभरी, जबकि BJP ने चार में से तीन नगर निगम जीते. जयराम ठाकुर ने कहा कि ये नतीजे मौजूदा पब्लिक ट्रेंड को दिखाते हैं.

विधानसभा क्षेत्रों में मोटरसाइकिल रैलियां और पदयात्राएं

वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने घोषणा की कि 7 अक्टूबर को पूरे राज्य में 'सेवा ज्योति यात्रा' निकाली जाएगी, जिसके दौरान सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में मोटरसाइकिल रैलियां और पदयात्राएं की जाएंगी. ये यात्राएं अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों से तय ज़िला केंद्रों की ओर बढ़ेंगी.

ये भी पढ़ें: जो जनता का पैसा लूटकर मंत्री बने उनकी संपत्ति गरीबों में बांट देगी सरकार: CM सुक्खू

ये भी पढ़ें: सुक्खू सरकार ने प्रचार पर खर्च की एक हजार करोड़ से अधिक की राशि: राजीव बिंदल