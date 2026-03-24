ETV Bharat / state

पाकुड़ में बीजेपी का विधानसभास्तरीय कार्यक्रम, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कार्यकर्ताओं को दी जानकारी

पाकुड़: जिले में हिरणपुर प्रखंड के जिया विवाह भवन में भारतीय जनता पार्टी की लिट्टीपाड़ा विधानसभा स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई. कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सरिता मुर्मू की अध्यक्षता में आयोजित की गई. कार्यशाला में लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिट्टीपाड़ा, हिरणपुर, अमरापाड़ा और गोपीकांदर प्रखंड के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया.

एसआईआर को लेकर कार्यकर्ताओं को दी जानकारी

कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं को पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया को विस्तार से बताए. साथ ही मतदाता शुद्धिकरण की इस प्रक्रिया के दौरान वास्तविक मतदाताओं का नाम सूची में दर्ज होने और गलत लोगों का नाम सूची से हटे, इस कार्य पर पैनी नजर रखने की अपील की. बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं से आगामी 1 अप्रैल से होने वाले एसआईआर प्रक्रिया में अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया.

बैठक को लेकर जानकारी देते बाबूलाल मरांडी (ईटीवी भारत)

विधायक बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री काम के बोझ तले इतने दब गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य को सरकारी बाबू चला रहे हैं और मुख्यमंत्री को कोई जानकारी नहीं देते हैं कि क्या स्थिति है. विधायक बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी. उन्होंने कहा कि असम में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी. उन्होंने झारखंड सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में सरकारी राशि का दुरुपयोग हो रहा है. खनिज संपदाओं की लूट हो रही है.