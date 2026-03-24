पाकुड़ में बीजेपी का विधानसभास्तरीय कार्यक्रम, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कार्यकर्ताओं को दी जानकारी
बीजेपी ने पाकुड़ में विधानसभास्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया. कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जानकारी दी गई.
Published : March 24, 2026 at 7:06 PM IST
पाकुड़: जिले में हिरणपुर प्रखंड के जिया विवाह भवन में भारतीय जनता पार्टी की लिट्टीपाड़ा विधानसभा स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई. कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सरिता मुर्मू की अध्यक्षता में आयोजित की गई. कार्यशाला में लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिट्टीपाड़ा, हिरणपुर, अमरापाड़ा और गोपीकांदर प्रखंड के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया.
एसआईआर को लेकर कार्यकर्ताओं को दी जानकारी
कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं को पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया को विस्तार से बताए. साथ ही मतदाता शुद्धिकरण की इस प्रक्रिया के दौरान वास्तविक मतदाताओं का नाम सूची में दर्ज होने और गलत लोगों का नाम सूची से हटे, इस कार्य पर पैनी नजर रखने की अपील की. बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं से आगामी 1 अप्रैल से होने वाले एसआईआर प्रक्रिया में अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया.
विधायक बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री काम के बोझ तले इतने दब गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य को सरकारी बाबू चला रहे हैं और मुख्यमंत्री को कोई जानकारी नहीं देते हैं कि क्या स्थिति है. विधायक बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी. उन्होंने कहा कि असम में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी. उन्होंने झारखंड सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में सरकारी राशि का दुरुपयोग हो रहा है. खनिज संपदाओं की लूट हो रही है.
बुलेटप्रूफ गाड़ी को लेकर बाबूलाल मरांडी का सरकार पर तंज
मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बुलेटप्रूफ गाड़ी की मांग उन्होंने नहीं की थी, बल्कि कई मंहगी गाड़ियां खरीदकर उपयोग नहीं किया जा रहा है, उस बात को उसने सरकार के समक्ष रखा है. बाबूलाल मरांडी ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें जो सरकारी गाड़ी मिली है, वह रास्ते में खराब होने पर किसी कार्यकर्ता की गाड़ी से चले जाएंगे. लेकिन जो जनता के पैसे से बुलेटप्रूफ गाड़ियां पड़ी हुई हैं, कम से कम राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी या अन्य कोई वरीय अधिकारियों को दे दें, ताकि उसका लाभ मिले और खराब न हो.
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